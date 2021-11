"Eternals" znów na szczycie box-office'u

27 milionów dolarów zarobione przez film "Eternals" w miniony weekend wystarczyło do tego, by uplasował się on na pierwszym miejscu północnoamerykańskiego box-office'u. W porównaniu do wyniku pierwszego weekendu, zyski filmu "Eternals" spadły jednak aż o 62 proc.

To więcej niż wyniósł spadek zysków zanotowany wcześniej przez inny film Marvela: "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" (52 proc.), ale zarazem mniej niż spadek wpływów filmu "Czarna Wdowa" , który wyniósł 67 proc. Różnica jest taka, że "Czarna Wdowa" trafiła jednocześnie na serwis streamingowy Disney+, a "Eternals" jest wyświetlany ekskluzywnie w kinach.

W historii filmów Marvela jeszcze tylko dwa tytuły zanotowały podobnie wysoki spadek zysków co "Eternals". Były to filmy "Ant-Man i Osa" oraz "Spider-Man: Homecoming" . Ich premiery przypadły jednak na okres przed pandemią, co oznacza, że miały w kinach o wiele większą konkurencję niż film wyreżyserowany przez Chloe Zhao .

Wideo "Eternals" [trailer 2]

Drugi na liście północnoamerykańskiego box-office'u był w miniony weekend film "Clifford. Wielki czerwony pies" , który w polskich kinach będzie można oglądać od 3 grudnia. Ta ekranizacja serii książek Normana Bridwella zarobiła w kinach 14,6 miliona dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Clifford. Wielki czerwony pies" [trailer] materiały prasowe

Trzecie miejsce zajęła "Diuna" , która w północnoamerykańskich kinach zarobiła tym razem niecałe 6 milionów dolarów. W przyszłym tygodniu film Denisa Villeneuve'a może przekroczyć 100 milionów dolarów. Na razie ma 94.



Wideo "Diuna" [trailer 2]

Czwarte miejsce północnoamerykańskiego box-office'u zajął film "Nie czas umierać" , a na miejscu piątym jest "Venom 2: Carnage" , który jako drugi w trakcie pandemii COVID-19 przekroczył tam 200 milionów dolarów zysku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Venom 2: Carnage" [trailer 2] materiały prasowe

Kolejne miejsca box-office'u zajęły filmy "Belfast" , "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" oraz "Spencer" .

Wideo "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" [trailer]

