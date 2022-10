EnergaCAMERIMAGE 2022: Sam Mendes przyjedzie do Torunia

Gościem 30. jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE będzie nagrodzony Oscarem Sam Mendes. Brytyjczyk przybędzie do Torunia, by odebrać Specjalną Nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego dla Reżysera. Co więcej, filmem otwarcia tegorocznej edycji będzie najnowszy projekt reżyserski Mendesa, "Imperium światła". Będzie on również jednym z filmów, które powalczą w tym roku w Konkursie Głównym o Złotą Żabę.

Sam Mendes /Dave J Hogan /Getty Images