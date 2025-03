Al Pacino, Bill Skarsgård i Colman Domingo: thriller oscarowego twórcy zapowiada się epicko

Al Pacino, który od lat uchodzi za jedną z największych ikon kina, nie zamierza przechodzić na filmową emeryturę. Jak podało Deadline, właśnie dołączył do obsady nowego thrillera od oscarowego twórcy.

Gus Van Sant jest znany kinomaniakom choćby ze swojej pracy przy "Buntowniku z wyboru" i "Obywatelu "Milk". To właśnie za te dzieła był nominowany do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za najlepszą reżyserię. Teraz łączy siły z legendarnym Al Pacino, by stworzyć thriller "Dead Man's Wire". To będzie ich pierwsze spotkanie na planie zdjęciowym.

Al Pacino nie będzie jedyną gwiazdą światowego formatu w produkcji. W obsadzie pojawią się też takie nazwiska jak Bill Skarsgård, Colman Domingo, Myha’la i Cary Elwes, a także dawno niewidziany aktor ze "Stranger Things" - Darce Montgomery. Taki zestaw zapowiada film pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.



O czym opowie "Dead Man's Wire"?

Informując o nowym projekcie Gusa Van Santa, Deadline nie przekazał, kiedy ruszą zdjęcia. Nie podał też informacji o tym, w jakie role wcielą się gwiazdorzy. Wiadomo natomiast, kto odpowiada za scenariusz i o czym opowie film.

Autorem "Dead Man's Wire" jest Austin Kolodney. Fabuła skupi się na wydarzeniach z 8 lutego 1977 roku, kiedy 44-letni Anthony G. „Tony” Kiritsis wszedł do biura Richarda O. Halla, prezesa Meridian Mortgage Company, i wziął go jako zakładnika, wykorzystując broń podłączoną do jego ciała. Ta dramatyczna sytuacja wywołała ogromne poruszenie. Tony zażądał dużej kwoty pieniędzy oraz przeprosin od Halla za oszustwo, które, jego zdaniem, miało miejsce.

Na ten moment nie podano daty premiery filmu.

