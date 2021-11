Elvis Presley bohaterem filmu. Jest pierwsza zapowiedź

Takie przypomnienie o pracach nad filmem biograficznym o Elvisie Presleyu to dobra wiadomość dla fanów, którzy mogli obawiać się o ukończenie tej produkcji. Dzieło Baza Luhrmanna było jedną z pierwszych "ofiar" pandemii, a zdjęcia do niego trzeba było przerwać z powodu zarażenia się koronawirusem przez jedną z gwiazd filmu - Toma Hanksa .



Film o Elvisie Presley'u

Spowodowane tym opóźnienia sprawiły, że premierę filmu trzeba było znacznie przełożyć. "Przygotowałem coś specjalnego, aby dać wam znać, że dbamy o interes i premierę zaplanowaną na 24 czerwca 2022 roku" - napisał na Twitterze Luhrmann, dołączając dopisek "Elvisowy poniedziałek" oraz kilka pierwszych migawek z powstającego filmu. Można na nich zobaczyć Austina Butlera wcielającego się w rolę Elvisa. Migawkom towarzyszy śpiewany a cappella utwór "Suspicious Minds".



We wpisie Luhrmanna znalazły się również hashtagi #Elvis oraz #TCB. TCB to akronim od "Taking Care of Business" (dbać o interes) - ulubionego powiedzonka Elvisa Presleya oraz nazwy jego zespołu, z którym występował po 1968 roku. Ów skrót Presley wykorzystał też w nazwie swojej firmy produkcyjnej (TCB Productions) oraz prywatnego samolotu.

Rozpoznawalność Austinowi Butlerowi przyniosła kreacja Teksa Watsona w filmie "Pewnego razu... w Hollywood" . Zaraz po nim przyszedł angaż do roli Elvisa Presleya. Produkcja Baza Luhrmanna opowie o współpracy wokalisty z jego długoletnim menedżerem, pułkownikiem Tomem Parkerem (w tej roli Tom Hanks). W filmie występują również Olivia DeJonge , Dacre Montgomery , Luke Bracey , Kodi Smit-McPhee , Richard Roxburgh oraz Kelvin Harrison Jr .

