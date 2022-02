Elliot Page już wkrótce ujawni nieznane dotąd szczegóły na temat swojego życia i błyskotliwej kariery w Fabryce Snów. Jak podaje Associated Press, w przyszłym roku na rynku wydawniczym zadebiutuje pamiętnik gwiazdora zatytułowany "Pageboy". "Książka ta zgłębi relację Page’a z jego ciałem i opowie o jego doświadczeniach jako jednej z najsłynniejszych transpłciowych osób na świecie. Poruszy również tematy związane ze zdrowiem psychicznym, przemocą, miłością, związkami i seksem. To zarazem opowieść o tym, jakim bagnem bywa Hollywood" - głosi opis udostępniony prasie przez Flatiron Books. Doniesienia o pamiętniku Page’a potwierdził sam zainteresowany, zamieszczając w instagramowej relacji printscreen artykułu Associated Press. "Nie mogę się doczekać!" - dodał w opisie zdjęcia gwiazdor.

Transpłciowy gwiazdor Hollywood

Nominowany do Oscara aktor na początku grudnia 2020 roku zamieścił na Instagramie post, w którym wyjawił, iż jest osobą transpłciową. Znany dotąd jako Elen gwiazdor poinformował odbiorców, że zmienił imię na Elliot oraz że używa teraz zaimków "on/oni". We wspomnianym wpisie Page podziękował za wsparcie, jakie otrzymał od bliskich i fanów. "Pisząc to, czuję się szczęśliwy. Szczęśliwy, że mogę tu być, że dotarłem do tego miejsca w swoim życiu. Jestem wdzięczny za niesamowitych ludzi, którzy wspierali mnie w tej niezwykłej podróży. Nie jestem w stanie wyrazić słowami, jak fantastyczne to uczucie móc w końcu pokochać swoje autentyczne ja" - napisał aktor.



Page potępił też polityków i media, które jego zdaniem nakręcają spiralę nienawiści wobec środowiska osób transpłciowych.



"Zwracam się do liderów politycznych, którzy walczą o penalizację opieki zdrowotnej dla osób trans i odmawiają nam prawa do egzystencji oraz tych, którzy za pośrednictwem swoich ogromnych platform medialnych sieją wrogość do nas: macie krew na rękach. Spuściliście ze smyczy brutalną wściekłość, która uderza w naszą społeczność - społeczność, w której 40 proc. dorosłych osób próbowało popełnić samobójstwo. Tego już za wiele. Ranicie ludzi. Jako jeden z nich zapewniam was, że nie damy się uciszyć" - grzmiał we wspomnianym wpisie.

Elliot Page: Pierwsza transpłciowa osoba na okładce magazynu "Time"



O powodach upublicznienia informacji o swojej transpłciowości aktor opowiedział w wywiadzie udzielonym Oprah Winfrey wiosną zeszłego roku. "Chciałem podzielić się z ludźmi tym, do jakiego stopnia to zmieniło moje życie. Głęboko wierzę, że taka decyzja może niekiedy nawet uratować życie. Mówię o tym publicznie, bo chcę dodać otuchy ludziom takim, jak ja" - wyjaśnił Page. W marcu aktor pojawił się na okładce magazynu "Time" jako pierwsza transpłciowa osoba w historii pisma.

