"To nie są [tylko] żarty. Wierzycie w to, co mówicie. Wierzycie w to. To nie żarty. Oni w to naprawdę wierzą. To na pewno nie są żarty. My zaś chcemy tylko powiedzieć: 'Czy możecie nas posłuchać i postarać się zrozumieć, jaką krzywdę nam wyrządzacie'? Tylko to chcemy powiedzieć" - napisał Page.

Page wrócił wspomnieniami do czasów, gdy zmagał się z samoakceptacją własnej osoby, zaznaczając, że w przeszłości miewał momenty, kiedy "znieważał swoje ciało". Komentując wizualną transformację, która towarzyszyła zmianie płci, Page podkreślił, że dopiero teraz zaczyna czuć się komfortowo ze swoim wyglądem. "Największym szczęściem jest móc czuć się obecnym, dosłownie, tu i teraz" - napisał, dodając: "Nigdy nie byłem dziewczyną i nigdy nie będę kobietą".

Aktor wrócił też wspomnieniami do czasów, gdy zdobywał sławę w Hollywood rolą w filmie "Juno". Page zapamiętał, że producenci filmu nie pozwolili mu wybrać samemu ubrania na uroczystą premierę filmu. Aktor chciał pojawić się w garniturze, wytwórnia Fox Searchlight była przeciwna: "Nie, musisz założyć sukienkę" - napisał Page, dodając, że ekranowy partner - Michael Cera, towarzyszył jej na czerwonym dywanie w zwykłych spodniach i sportowych butach.

Elliot Page: Transpłciowy coming-out

Urodził się w 1987 roku jako Ellen Page. Pod koniec 2020 roku oznajmił, że jest osobą transpłciową.

"Chciałem podzielić się z wami [informacją], że jestem osobą transpłciową" - w grudniu 2020 roku Page napisał w specjalnym oświadczeniu, dodając, że od teraz nazywa się Elliot. Doprecyzował wtedy, że chciałby, aby w odniesieniu do jego osoby stosować zaimek osobowy neutralny pod względem płci "he/they".

"Jestem szczęściarzem, mogąc to napisać. Być tutaj. Dotrzeć do tego miejsca w moim życiu" - brzmiał fragment osobistego wyznania.



"Nie potrafię wyrazić, jak niezwykłym uczuciem jest móc w końcu na tyle pokochać tego, kim jestem, aby móc odkryć autentycznego siebie" - napisał Elliot Page .

"Trans jest piękne"

Od czasu ogłoszenia światu swojej przemiany, Page zmienił się fizycznie - przeszedł operację usunięcia piersi i wzmocnił mięśnie brzucha. W maju 2021 na Instagramie pochwalił się efektami, publikując fotografię w samych szortach. Zdjęcie opatrzył hasztagiem: "Trans jest piękne".



Aktor udzielił wcześniej wywiadu magazynowi "Time", w którym zdecydował się na szczere wyznanie na temat swoich zmagań z tożsamością płciową.



Jak przyznał, granie ról kobiet było dla niego bardzo niekomfortowe. "Nie wiedziałem, jak wytłumaczyć ludziom, że choć jestem aktorem, to samo założenie T-shirtu skrojonego dla kobiety jest dla mnie czymś bardzo nieprzyjemnym. Różnica po tym, jak wyszedłem z szafy, była olbrzymia. Ale czy dyskomfort w moim ciele zniknął? Nie, nie, nie, nie" - powiedział.



"Operacja pomogła mi poznać siebie, gdy patrzę w lustro. Czekałem na to od totalnego piekła dojrzewania. Może życie uległo w ten sposób całkowitej transformacji. Tyle energii marnowałem, czując się niekomfortowo w swoim własnym ciele. Teraz mam całą tę energię z powrotem dla siebie" - wyznał w rozmowie z magazynem "Time".

"Jestem przekonany, że gdyby nie różne osoby LGBTQ, na które natknąłem się jako nastolatek - było ich bardzo niewiele - nie wiem, czy zdobyłbym się na coming out. Nie wiem też, czy przetrwałbym momenty izolacji, samotności, wstydu i nienawiści do samego siebie. Były tak ekstremalne, potężne i wszechogarniające, że ledwo mogłem przez nie spojrzeć na świat" - w 2021 roku Page opowiedział o swoich doświadczeniach z młodości.



"The Umbrella Academy”: Bohater Elliota Page'a będzie osobą transpłciową

Zaraz po tym, jak Elliot Page ogłosił, że jest osobą transpłciową, Netflix dokonał stosownych zmian w napisach produkcji z jego udziałem. Wcześniej Page figurował tam jako Ellen Page. Tak było też w serialu "The Umbrella Academy", gdzie aktor wcielał się w rolę cispłciowej kobiety Vanyi Hargreeves.



Długo nie było jednak wiadomo, co będzie dalej z samą bohaterką. Jeszcze na początku marca tego roku w teaserze trzeciego sezonu serialu wciąż nosiła ona imię Vanya. To się już zmieniło. W trzecim sezonie, który na Netfliksie pojawi się już 22 czerwca, postać grana przez Page’a nazywać się będzie Viktor Hargreeves i będzie używać męskich zaimków.

Jako pierwszy tę informację podał sam Elliot Page, umieszczając na swoim koncie na portalu społecznościowym Twitter pierwsze zdjęcie swojej postaci z dopiskiem: "Poznajcie Viktora Hargreevesa".

Tweet Page’a podało dalej oficjalne konto Netfliksa na tej platformie. "Witamy w rodzinie, Viktorze. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że z nami jesteś" - czytamy w retweecie.

Od "Juno" do "Incepcji"

Przed zmianą płci Page była jedną z najbardziej znanych kanadyjskich aktorek.



W 2005 roku zagrała główną rolę w filmie "Pułapka". Za rolę 14-latki, która poznaje przez internet trzydziestoletniego fotografa i postanawia zdemaskować go jako pedofila, Page zebrała wiele pochwał ze strony krytyków.



W 2006 roku dołączyła do obsady superprodukcji "X-Men: Ostatni bastion". Wcieliła się w niej w Kitty Pryde - młodą mutantkę, która potrafi przenikać przez wszelkie zapory. Po 8 latach powróciła do serii w obrazie "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie".



Za przełomową rolę w komedii Jasona Reitmana "Juno" (Oscar za scenariusz dla Diablo Cody) Ellen Page została uhonorowana nagrodą Independent Spirit oraz nominacjami do Oscara, Złotego Globu, nagrody BAFTA i nagrody Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych. "Juno" było historią nieprzeciętnej nastolatki, która odkrywa, że jest w ciąży i podejmuje zaskakująco dojrzałe decyzje dotyczące jej nienarodzonego dziecka. "Ellen potrafi przekazać bardzo wiele przy pomocy najmniejszego grymasu twarzy. Wielu aktorów bryluje w naśladowaniu, inni podchodzą do pracy metodycznie, pozostali polegają na swoim wdzięku" - chwalił aktorkę reżyser Jason Reitman.

W 2010 roku Page wystąpiła w ambitnym projekcie Christophera Nolana "Incepcja" . Wcieliła się w nim w błyskotliwą studentkę architektury Ariadne, która odegra niebagatelną rolę w zespole zajmującym się projektowaniem snów.



Ellen Page: Nie uznaję żadnych kompromisów 1 / 13 Pochodząca z Halifax w Nowej Szkocji Ellen Page od dziecka związana była z kanadyjskim kinem i telewizją. W wieku 10 lat rozpoczęła karierę rolą w filmie telewizyjnym "Pit Pony", a następnie wystąpiła w całej serii o tej samej nazwie, za co otrzymała nominacje do nagród Gemini Award i Young Artist Award. Na zdjęciu: Ellen Page na premierze filmu "Flatliners" w Los Angeles (2017) Źródło: Getty Images Autor: Jason LaVeris/FilmMagic udostępnij

- Podczas pisania scenariusza do Incepcji chciałem, by była w nim postać, która widzi ten świat po raz pierwszy i chce się o nim jak najwięcej dowiedzieć. W ten sposób pomyślałem o Ariadne. Kiedy spotkałem Ellen, spodobało mi się w niej połączenie świeżości i obycia w świecie, jej dojrzałość. Jest uzdolnioną aktorką, która jest bardzo twórcza i ciekawa wszystkiego. W naturalny sposób przekazała te właściwości swojej postaci. Ellen udało się zrównoważyć emocje odczuwane przez Ariadne oraz jej funkcję pośrednika między widzami a światem "Incepcji" - opowiadał reżyser i scenarzysta Christopher Nolan.

