Elizabeth Olsen w roli słynnej morderczyni

Kolejną produkcją, w jakej wystąpi gwiazda serialu "WandaVision" Elizabeth Olsen, będzie serial platformy streamingowej HBO Max zatytułowany "Love and Death" ("Miłość i śmierć"). Aktorka wcieli się w nim w rolę morderczyni Candy Montgomery. To drugi projekt poświęcony jej postaci. Wcześniej ogłoszono, że serial o Montgomery realizuje też platforma streamingowa Hulu. W produkcji zatytułowanej "Candy" tytułową rolę zagra Elisabeth Moss.

Nocą 13 czerwca 1980 roku zamordowana została niejaka Betty Gore. Uchodziła za osobę, która ma wszystko - kochającego męża, rodzinę, dobrą pracę, dom, a do tego spodziewała się dziecka. Siekierą ugodziła ją jej najlepsza przyjaciółka Candy Montgomery. Ta zbrodnia była szokiem, bo nic nie wskazywało na to, że Montgomery zdolna jest do zabójstwa. Wkrótce jednak zaczęły wychodzić na jaw szczegóły tego morderstwa, do którego doszło na spokojnych przedmieściach. Okazało się, że Betty dowiedziała się, że jej przyjaciółka Candy, z którą razem chodzą do kościoła, ma romans z jej mężem.

Sprawa Candy Montgomery została opisana w dwuczęściowym artykule magazynu "Texas Monthly". Była też tematem książki Jima Atkinsona "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs" ("Dowody miłości: Prawdziwa historia namiętności i śmierci na przedmieściach"). To one będą podstawą scenariusza serialu "Love and Death", który napisał David E. Kelley ("Ally McBeal", "Wielkie kłamstewka"). Reżyserią zajmie się Linka Glatter ("Słodkie kłamstewka", "Homeland"), a jedną z producentek będzie Nicole Kidman.

"To wciągająca opowieść o frustracjach i pragnieniach dwóch kobiet mieszkających w małym miasteczku, której kulminacją był okropny akt przemocy. Jesteśmy podekscytowani współpracą z Davidem, Lesli, Nicole i producentem Perem Saarim i mamy niewiarygodne szczęście, że w centrum naszej historii znajdzie się Elizabeth, która pokaże wiele twarzy Candy. To one sprawiają, że ta historia jest tak niezapomniana" - powiedziała Sarah Aubrey z HBO Max.

"Nie wyobrażamy sobie bardziej perfekcyjnej aktorki do roli Candy niż Elizabeth Olsen. Jej talent, charyzma i energia potrafią zaczarować widzów" - dodał Kevin Beggs z HBO Max. Jego słowa zweryfikuje nie tylko efekt końcowy serialu "Love and Death", ale również druga produkcja o Candy Montgomery, czyli serial "Candy" z Elisabeth Moss w roli głównej. Autorką scenariusza tej produkcji jest Robin Veith, która wcześniej stworzyła inny serial oparty na prawdziwej historii głośnego morderstwa: "The Act" z Patricią Arquette i Joey King w rolach głównych.