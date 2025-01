Polski aktor obok Jasona Stathama w zwiastunie "A Working Man"

"A Working Man" to kolejny wspólny projekt Stathama i Davida Ayera. W 2024 roku premierę miał "Pszczelarz", który okazał się przyjemnym kinem akcji. Film spotkał się z dobrym odbiorem wśród widzów. Na całym świecie zarobił ponad 150 milionów dolarów.

"A Working Man". O czym opowie film?

W najnowszej produkcji, do której Ayer napisał scenariusz razem z Sylvestrem Stallone'em, Statham wciela się w byłego członka służb specjalnych, który na stare lata zatrudnia się w firmie budowlanej. Gdy córka jego szefa zostaje porwana, postanawia ją odnaleźć. Szybko okazuje się, że sprawa sięga o wiele głębiej, niż bohater początkowo przypuszczał.

Wideo "A Working Man", zwiastun

Na ekranie zobaczymy także Michaela Peñę, Davida Harboura i Jasona Flemynga. W filmie zagrał też Piotr Witkowski. Gwiazdor "Idź przodem, bracie" wcielił się w jednego z bandytów, z którymi mierzy się bohater Stathama. W zwiastunie widzimy zresztą, jak kończy się dla niego konfrontacja z szukającym nastolatki mężczyzną.

Prace nad filmem rozpoczęły się w 2023 roku. Stallone rozwijał początkowo pomysł z myślą o formacie serialu telewizyjnego. W 2024 roku prawa do dystrybucji zakupiło Metro-Goldwyn-Mayer. Zdjęcia trwały od kwietnia do maja. Film wejdzie do amerykańskich kin 28 marca 2025 roku.