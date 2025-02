"Simona Kossak" już dostępna na Netflksie

20 lutego na Netfliksie po dystrybucji kinowej zadebiutował film "Simona Kossak". Produkcja Adriana Panka to biografia słynnej badaczki Puszczy Białowieskiej i ekolożki, w którą wcieliła się utalentowana Sandra Drzymalska - znana m.in. z "EO" Jerzego Skolimowskiego, "Najmro" Mateusza Rakowicza, a ostatnio z "Białej odwagi" Marcina Koszałki.

Reklama

"'Simona Kossak' jest dla mnie opowieścią o bohaterce, która ucieka z domu, szuka swojego nowego miejsca i odnajduje je. A jednocześnie jest to takie miejsce, które kiedyś porzuciliśmy. Powrót do siebie i natury" - mówi reżyser i scenarzysta Adrian Panek.

Jego film to historia dziewczyny, która pragnie wyzwolić się z okowów patriarchatu, a zarazem uwolnić spod presji oczekiwań rodziny należącej do kulturalnej elity Krakowa. Wyjeżdża do Białowieży, by tam w samym sercu dzikiej przyrody zostać "prawdziwym naukowcem". I niczym Amerykanka Anne LaBastille wytycza nowe szlaki w rozumieniu przyrody i współżyciu z nią. Ekscentryczny charakter, mieszkanie w towarzystwie dzikich zwierząt i bezkompromisowość w walce o Puszczę przysparzają jej rozgłosu, ale i wielu wrogów.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sandra Drzymalska na planie "Simony Kossak": Simona idzie za sercem INTERIA.PL

"Simona Kossak" - kto zagrał w filmie?

Opórcz Sandry Drzymalskiej w filmie Panka wystąpiło wiele znanych gwiazd polskiego kina. Na ekranie możemy zobaczyć Jakuba Gierszała, Mariannę Zydek, Agatę Kuleszę, Martę Stalmierską, Borysa Szyca, Olgę Bołądź i Dariusza Chojnackiego.

Film miał swoją premierę na 24. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym mBank Nowe Horyzonty w lipcu 2024 roku. Później był wyświetlany na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie zebrał wiele pozytywnych recenzji.