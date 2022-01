Tym samym liczba południowokoreańskich produkcji w stosunku do ubiegłego roku będzie zwiększona o połowę. Nie wiadomo, jaki dokładnie budżet zostanie przeznaczony na ich powstanie, ale szefostwo Netfliksa liczy na to, że ta inwestycja się opłaci. Dowodem na to, że jest to właściwy kierunek rozwoju firmy, jest sukces serialu "Squid Game" , który został najchętniej oglądanym serialem Netfliksa wszech czasów. Co ważne, 95 proc. ludzi, którzy go obejrzeli, pochodziło spoza Korei Południowej.

25 nowych południowokoreańskich produkcji na Netliksie

Strategia firmy zakłada, że ci widzowie chętnie sprawdzą też inne produkcje z Korei Południowej. "Jesteśmy podekscytowani kontynuacją współpracy z koreańskimi twórcami, dzięki czemu wzniesiemy K-rozrywkę na nowe wyżyny" - powiedział Don Kang, odpowiedzialny za koreańskie produkcje Netfliksa. Nie tylko "Squid Game" święcił ostatnio triumfy na tej platformie streamingowej. Na pierwsze miejsca najchętniej oglądanych produkcji w wielu krajach wspięły się również seriale "Hellbound" i "The Silent Sea".



Wiadomo już, że wśród tegorocznych południowokoreańskich produkcji Netfliksa znajdą się m.in. serial "All of Us Are Dead" poświęcony tematyce zombie, remake serialu "Dom z papieru" oraz film "Seoul Vibe", który opowie o przygodach grupy zdolnych kierowców prowadzących specjalną operację wymierzoną w nielegalne działania w przededniu rozpoczęcia letnich igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 roku. Wśród zapowiedzi są też m.in. seriale "Forecasting Love and Weather", "Business Proposal" i "The Sound of Magic" oraz filmy "Love and Leashes" i "20th Century Girl".

