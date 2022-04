George Clinton to legendarny muzyk, który wraz z Jamesem Brownem i Sly’em Stone’em uważany jest za jednego z największych innowatorów muzyki funk. To także członek ekskluzywnego Rock and Roll Hall of Fame oraz laureat nagrody Grammy za całokształt twórczości. Jego muzyka miała wpływ na takich wykonawców jak m.in. Tupac Shakur, Dr. Dre, Snoop Dogg, Ice Cube, Outkast oraz Wu-Tang Clan.

Eddie Murphy zagra George'a Clintona

Projekt filmu o Clintonie rozwijany jest przez wytwórnię Davis Entertainment. Oferta, którą jej szefowie złożyli Eddiemu Murphy'emu, dotyczy nie tylko roli - aktor ma być też jednym z producentów tego filmu. Projekt znajduje się póki co w bardzo wczesnym stadium, a twórcy filmu pracują aktualnie nad zdobyciem praw do opowiedzenia historii Clintona i wykorzystania jego muzyki. Jeśli to się powiedzie, ruszą prace nad scenariuszem. Wtedy też będzie wiadomo, czy film trafi do kin, czy od razu na platformę streamingową. Niewykluczone, że prawa do filmu trafią do Amazon Studios , z którym w ubiegłym roku Murphy podpisał umowę na trzy filmy.

Reklama

Film o George’u Clintonie ma opowiedzieć o jego karierze oraz wpływie na kulturę i muzykę. Począwszy od młodości spędzonej w Karolinie Północnej w latach 40. XX wieku, poprzez końcówkę lat 60., kiedy powstały grupy Parliament i Funkadelic. Obie, poza niewielkimi wyjątkami i różnicą prezentowanej stylistyki, występowały w takim samym składzie, więc często traktowane były jako jedność. I jako Parliament-Funkadelic zostały w 1997 roku wprowadzone do Rock and Roll Hall of Fame.



Pełna wzlotów i upadków kariera Eddiego Murphy’ego znów jest na fali wznoszącej. O aktorze zaczęło być na powrót głośno za sprawą innego filmu biograficznego, netfliksowego "Nazywam się Dolemite". Aktor wcielił się w nim w postać ikony kina blaxpoitation, Rudy’ego Raya Moore’a. Najnowszymi projektami Murphy’ego są komedia Kenyi Barrisa "You People" oraz powrót do legendarnej roli Axela Foleya w filmie "Gliniarz z Beverly Hills 4".



Eddie Murphy: Najlepszy i najgorszy 1 / 10 Reggie Hammond Debiut aktora na dużym ekranie i od razu olbrzymi sukces (nominacja do Złotego Globu). W "48 godzinach" aktor wcielił się w drobnego oszusta, gadułę i tchórza, który zostaje wyciągnięty z więzienia na tytułowy okres czasu, by pomóc policjantowi (Nick Nolte) w ujęciu groźnego bandyty. Co ciekawe, początkowo do roli Reggie'ego Hammonda przymierzani byli Gregory Hines, Richard Pryor oraz Denzel Washington. Wybór początkującego Murphy'ego okazał się jednak niezmiernie trafny, co udowodnił sukces kasowy filmu, a także nakręcony osiem lat później sequel, czyli "Następne 48 godzin". Źródło: East News Autor: imago/United Archives udostępnij

Zobacz również:

Warren Beatty: Seksualna rewolucja i wpadka na Oscarach

Maria Kowalik: Aktorka, która została sprzątaczką

"Bejbis": Rola życia Marty Żmudy Trzebiatowskiej?