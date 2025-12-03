Dzisiaj w telewizji mocny polski film. Mało kto przewidywał sukces

Recenzja "Utrata równowagi": Tak łamano aktorów w szkołach filmowych. W końcu ktoś to pokazał

"Supernova": mocny polski film

Na polnej drodze kłóci się małżeństwo. On jest pijany, ona zmęczona jego uzależnieniem. Wraz z dwójką małych dzieci kobieta postanawia opuścić rodzinny dom, by zacząć nowe życie z dala od zapijaczonego męża. Ten dzień ma być dla obojga przełomowy. I będzie. Choć inaczej niż można się spodziewać... Tragiczny wypadek samochodowy przetnie losy ludzi, którzy w innych okolicznościach nie mieli by szans na konfrontację. Tak rozpoczyna się - oscylująca na granicy dramatu, thrillera i kina katastroficznego - filmowa opowieść Bartosza Kruhlika.

Zrealizowany w ciągu zaledwie 14 dni zdjęciowych film "Supernova" w momencie premiery na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2019 roku zachwycił krytyków. Główne role zagrali m.in. Marcin Hycnar, Marek Braun i Marcin Zarzeczny. W filmie pojawiają się także aktorki takie jak Agnieszka Skibicka i Anna Mrozowska.

Reklama

Film, będący debiutem fabularnym Kruhlika, zbierał uznanie także poza Polską. Otrzymał między innymi nagrodę na festiwalu w Irlandii - Dublin Film Critic's Circle Award.

"Supernova" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Supernova" zostanie dzisiaj, 3 grudnia, wyemitowany na kanale Kino Polska o godz. 20.00.

Czytaj więcej: "Trzy miłości": Tak odważnego polskiego filmu dawno nie było. Wzbudzi kontrowersje