Przypomnijmy, że najnowszy film w reżyserii Marii Sadowskiej wszedł do kin 26 listopada i z miejsca zanotował niemalże 280 tysięcy widzów po pierwszych trzech dniach wyświetlania ustanawiając rekord najlepszego otwarcia w polskim kinie nie tylko w tym roku, ale od początku czasów pandemii. "Dziewczyny z Dubaju" zdobywają już serca widzów w Europie, bowiem film wszedł już do kin w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Irlandii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Danii, Norwegii i Islandii.



"Dziewczyny z Dubaju": O czym opowiada film?

Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" mają - według dystrybutora - zdemaskować hipokryzję polskiego show-biznesu i ujawnić całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu czy sportu.



Główna bohaterka - Emi (Paulina Gałążka) - to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Seks za wielkie pieniądze dla wielu z nich staje się codziennością. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...



"Dziewczyny z Dubaju": Nieznośny teledysk?

Na ekranie oprócz, Gałązki, zobaczymy m.in.: Katarzynę Figurę , Jana Englerta , Beatę Ścibak-Englert , Katarzynę Sawczuk , Olgę Kalicką , Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego . W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari. Reżyserii podjęła się Maria Sadowska - autorka obsypanego nagrodami obrazu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" .

- Ten film mógłby być polskim odpowiednikiem "Showgirls" z całym jego campowym bagażem. Mógł być też gatunkowym kinem o krzywdzie i zemście kobiet, albo rasowym kinem społecznym. Niestety jest wszystkim po trochu i ostatecznie zamienia się w nieznośny teledysk - pisał w recenzji dla Interii Łukasz Adamski.

