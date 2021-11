To najlepsze otwarcie polskiego filmu i drugie otwarcie w 2021 roku ustępujące wyłącznie najnowszej odsłonie przygód Jamesa Bonda "Nie czas umierać" (440 tysiący widzów w pierwszy weekend).

"Dziewczyny z Dubaju" zebrały w kinach w pierwszy weekend na ekranach kin większą widownię niż "Diuna" (233 tys.) i marvelowski "Eternals" (133 tys.) czy horrorystyczny hit "Obecność 3" (144 tys.).

Jeśli chodzi o krajową kinematografię, film okazał się bezkonkurencyjny, wyprzedzając dotychczasowego lidera - "Pitbulla" Patryka Vegi (227 tys.) i "Wesele" Wojtka Smarzowskiego (139 tys.) i notując najlepsze otwarcie roku w polskim kinie.

"Dziewczyny z Dubaju" - obsada, zwiastun

"Dziewczyny z Dubaju" w reżyserii Marii Marii Sadowskiej to nie tylko spektakularna produkcja, której rozmach podkreślają pierwsze recenzje filmu, ale też wciągająca historia z nieoczywistym morałem.

W głównych rolach widzowie zobaczą Paulinę Gałązkę - wschodzącą gwiazdę kina, której każda następna rola doceniania jest zarówno przez widzów, jak i krytyków - oraz Giulia Berrutiego - włoskiego aktora, o którego coraz częściej upomina się Hollywood.

Na ekranie oprócz Gałązki i Berrutiego zobaczymy m.in.: Katarzynę Figurę , Jana Englerta , Beatę Ścibak-Englert , Katarzynę Sawczuk , Olgę Kalicką , Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego .

W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari. Reżyserii podjęła się Maria Sadowska - autorka obsypanego nagrodami obrazu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" .



Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Seks za wielkie pieniądze dla wielu z nich staje się codziennością. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...



