"Dzień świstaka" (1993)

Choć w tej produkcji nie chodzi konkretnie o postanowienia noworoczne, "Dzień świstaka" to mistrzowska lekcja osobistej przemiany.

Uwięziony w pętli czasu Phil Connors (Bill Murray) jest zmuszony do ponownego przeżywania tego samego dnia, dopóki nie przeanalizuje swoich priorytetów i nie stanie się najlepszą wersją siebie. To przejmująca metafora wprowadzania stopniowych zmian, które prowadzą do znaczącego rozwoju.

W 1994 roku produkcja zdobyła nagrodę BAFTA za najlepszy scenariusz oryginalny.

"Duża ryba" (2003)

Młody Edward Bloom (Ewan McGregor) to człowiek o wielkim apetycie na życie i niezwykłych pasjach. Powróciwszy po latach do rodzinnego miasteczka (starszą wersję bohatera odegrał Albert Finney), zachwyca swoich słuchaczy nieprawdopodobnymi opowieściami. Syn Edwarda, William (Billy Crudup) stara się dowiedzieć jak najwięcej o swym umierającym ojcu. Zbiera wszystkie baśniowe historie i elementy łamigłówki w całość, by zrozumieć jego wielkie wyczyny i niepowodzenia. Wyrusza w osobistą podróż, podczas której stara się oddzielić rzeczywistość od mitów, co okazuje się nie być prostym zadaniem.

"Duża ryba" jest marzycielską opowieścią o tym, że jeśli tylko będzie się skupionym, pewnym siebie i cierpliwym, można osiągnąć każdy zamierzony cel. Film napawa nadzieją i pokazuje, że to, czego pragniemy, jest tak naprawdę w zasięgu ręki.

Zdjęcie Kadr z filmu "Duża ryba" / Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection / East News

"W pogoni za szczęściem" (2006)

Historia Chrisa Gardnera, przedstawiona w filmie "W pogoni za szczęściem", to inspirująca opowieść o sile determinacji i walce z przeciwnościami losu. Will Smith, wcielając się w głównego bohatera, doskonale oddaje emocje człowieka, który mimo bezdomności i braku środków do życia nie przestaje marzyć o lepszej przyszłości dla siebie i swojego syna.

Oparta na prawdziwej historii produkcja pokazuje, że ciężka praca i niezłomność mogą zaprowadzić na szczyt, nawet jeśli wszystko wydaje się stracone.

Zdjęcie Kadr z filmu "W pogoni za szczęściem" / Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection / East News

"Jestem na tak" (2008)

W tej podnoszącej na duchu komedii Carl Allen (Jim Carrey) decyduje się na bycie bardziej otwartym i mówienie "tak" każdej nadarzającej się okazji. Jego postanowienie prowadzi do serii nieoczekiwanych i transformujących doświadczeń, które urozmaicają jego dotychczas nudne życie. "Jestem na tak" podkreśla wagę otwartego umysłu i szans, jakie dzięki temu mogą pojawić się na naszej drodze.

Zdjęcie Sasha Alexander, Jim Carrey i Bradley Cooperw filmie "Jestem na tak" / Warner Bros/Courtesy Everett Collection / East News

"Nietykalni" (2011)

Tytułowymi "Nietykalnymi" jest osobliwy duet: sparaliżowany milioner Phillippe (François Cluzet) oraz pełniący obowiązki jego opiekuna mieszkaniec ponurego blokowiska Driss (Omary Sy). Z czasem relacja między pochodzącymi z tak odmiennych środowisk bohaterami nabiera charakteru przyjacielskiego: energiczny i bezpośredni Driss jest dla Phillipe'a uosobieniem szaleństwa, którego nigdy nie zdoła osiągnąć.

Film "Nietykalni" jest oparty na prawdziwych wydarzeniach; pierwowzorem postaci milionera był spadkobierca znanej książęcej rodziny, Philippe Pozzo di Borgo, którego autobiograficzna książka stała się wydawniczym bestsellerem na długo przed powstaniem dzieła Nakache i Toledano.

"Nietykalni" to dowód na to, że szczęście często jest wyborem, a pozytywne nastawienie do świata, nawet mimo różnych przykrych momentów, bardzo się opłaca.

Zdjęcie Kadr z filmu "Nietykalni" / materiały prasowe

"Sekretne życie Waltera Mitty" (2013)

Życie Waltera Mitty (Ben Stiller) jest uosobieniem rutyny, dopóki nie postanawia wyjść ze swojej strefy komfortu. Jego decyzja zabiera go w podróż dookoła świata pełną śmiałych eskapad i głębokiego rozwoju osobistego. Ten oszałamiający wizualnie film inspiruje widzów do ruszenia w nieznane i przekształcenia swoich marzeń w rzeczywistość. Choćby z tego powodu będzie to idealny wybór dla każdej osoby, która pragnie być odważniejsza w nowym roku.

Zdjęcie "Sekretne życie Waltera Mitty" / 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection/EA / East News

