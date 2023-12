Według zapowiedzi studia A24 "The Samshing Machine" ma być "najbardziej spektakularną rolą" w filmografii Dwayne'a Johnsona.

Mark Kerr - były zapaśnik i ikona MMA - był gwiazdą słynnej amerykańskiej federacji UFC. Zaczynał od wrestlingu, ale największe sukcesy osiągnął w mieszanych sztukach walki - zdobył ponad 20 tytułów mistrzowskich. Przez wiele lat zmagał się uzależnieniami.

Życiorys i kariera Kerra była już przedmiotem dokumentalnego filmu HBO z 2003 roku pod tytułem... "The Smashing Machine".



Dla Benny'ego Safdiego "The Smashing Machine" będzie solowym debiutem reżyserskim. Wspólnie z bratem Joshem mają na koncie takie produkcje, jak "Good Time" czy 'Nieszlifowane diamenty". Benny Safdie kontynuuje także aktorska karierę. Mogliśmy oglądać go m.in. w "Oppenheimerze" Christophera Nolana, ""Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona i "Cząstkach kobiety" Kornela Mundruczo. Na początku 2024 roku zobaczymy go w serialu "The Curse", który współtworzył z Nathanem Fielderem.

Dwayne Johnson: Zaczynał karierę od wrestlingu

Dwayne Johnson przyszedł na świat w rodzinie o wieloletnich tradycjach wrestlingowych. Jego ojciec, Rocky Johnson, był odnoszącym sukcesy zawodowym sportowcem tej dyscypliny, a pochodzący z Samoi dziadek, Peter Maivia, był wręcz żywą legendą wrestlingu. Jako dziecko Dwayne dorastał w atmosferze pielęgnowania rodzinnych tradycji sportowych i rozwijania swoich umiejętności w tej dziedzinie. Z czasem dołączył do zespołu utytułowanej drużyny amerykańskiego futbolu na Uniwersytecie w Miami.



Dysponując niebanalnymi warunkami fizycznymi, The Rock stał się szybko gwiazdą zespołu, przyczyniając się do jego wielu zwycięstw. W 1995 roku Dwayne obronił na Uniwersytecie pracę dyplomową z dziedziny kryminologii. Po ukończeniu studiów zdecydował się na kontynuowanie kariery sportowej w zawodowej drużynie futbolowej. Jednak poważne kontuzje zmusiły go do ostatecznego zejścia z boiska. Dwayne nie zamierzał jednak rozstawać się ze sportem na zawsze. Zdecydował się rozpocząć karierę zapaśniczą w ramach Światowej Federacji Wrestlingu, posługując się pseudonimem "Rocky Maivia", z czasem skróconym do "The Rock". Podczas zapaśniczych gali jego znakiem rozpoznawczym było uniesienie jednej z brwi.



W wieku zaledwie 26 lat stał się najmłodszym mistrzem dyscypliny na arenie międzynarodowej. W 1998 roku zdobył tytuł mistrzowski na zawodach Survivor Series w ramach mistrzostw Federacji Wrestlingu. Tytuł ten przypadał mu jeszcze dwukrotnie, przez co zyskał sobie miano niekwestionowanego numeru jeden Federacji i symbol nowoczesnego sportowca.