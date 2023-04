"Pracują nad tym projektem bardzo ciężko. Ich etyka pracy jest wręcz nieprawdopodobna. Zawsze pracują, zawsze piszą, zawsze myślą. Nie wiem, co mogę ujawnić. Wiem jednak, że to będzie ekscytujący projekt, zupełnie inny od 'Nieoszlifowanych diamentów' - powiedział Adam Sandler w rozmowie z magazynem "Entertainment Weekly" na temat nowego filmu braci Josha i Benny'ego Safdie.

Na temat produkcji na razie nie wiadomo było zbyt wiele. Nieznany jest nawet jej tytuł. Pewne jest tylko to, że projekt sfinansuje Netflix, a bracia Safdie mają wejść na plan jeszcze w tym roku.

Megan Thee Stalion: Kim jest?

Teraz pojawiła się informacja, że w obsadzie ma również znaleźć się Megan Thee Stallion, czyli znana amerykańska raperka i piosenkarka, która popularność zdobyła dzięki takim hitom, jak "Savage", "Thot Shit", "WAP" czy "34+35".



W ostatnich miesiącach zaczęła ona mocno rozwijać swoją karierę aktorską. Pojawiła się gościnnie w serialach "P-Valley" oraz w produkcji Marvela "Mecenas She-Hulk". Poprowadziła także jeden z odcinków programu "Saturday Night Live". Niebawem ma zaliczyć debiut na dużym ekranie za sprawą udziału w komedii "F***ing Identical Twins" Larry'ego Charlesa.



Przypomnijmy, że o braciach Safdie głośno zrobiło się za sprawą filmów "Good Time" (2017) i "Nieoszlifowane diamenty" (2019).

W tym drugim w głównej roli oglądaliśmy Sandlera. Artysta wcielił się w Howarda Ratnera, charyzmatycznego jubilera z Nowego Jorku, który żyje na krawędzi. Przyparty do muru, stawia wszystko na jedną kartę. Aby zgarnąć wysoką wygraną, musi poradzić sobie z rodziną, firmą, wrogami po obu stronach barykady i... przeżyć.



Kreacja przyniosła Sandlerowi nagrody Film Independent czy National Board of Review, a także nominacje do Satelity, Critics Choice czy... Złotej Maliny, ale w kategorii "nagroda odkupienia". Jest ona przyznawana artystom, którzy zrehabilitowali się za poprzednie filmowe wpadki. Wielu krytyków przekonywało ponadto, że gwiazdor zasłużył również na docenienie przez grono przyznające Złote Globy oraz Oscary. Pewne jest, że to dotychczas jego najlepsza rola w karierze.