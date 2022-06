50-letni gwiazdor, Dwayne Johnson sprezentował swojej mamie nowy dom, który urządził tak, aby znalazło się w nim wszystko to, co dla niej ważne. Są w nim pokoje wypełnione pamiątkami z kariery sportowej Johnsona, galeria zdjęć jej przodków z Samoa i kolekcja zabytkowych ukulele. Aktor oczywiście skrupulatnie filmował rodzicielkę, gdy odkrywała kolejne pomieszczenia swojej nowej rezydencji.

"Kiedy byłem małym chłopcem, nienawidziłem, gdy moja mama płakała. Teraz z radością przyjmuję jej łzy radości. Zaskoczyłem mamę i kupiłem jej nowy dom. Mnie i mojemu zespołowi od projektowania wnętrz przygotowanie go zajęło osiem tygodni. Wszystko, co zobaczyła, było zupełnie nowe i zaskakujące" – "The Rock" napisał pod pierwszym z trzech filmików na Instagramie, na których uwiecznił, jak jego 73-letnia mama poznaje nowe miejsce.

"Miałem szczęście, że przez lata kupiłem jej kilka domów, ale ten jest wyjątkowy. Jak powtarzała mi w ciągu ostatnich kilku lat: "Po całym życiu podróżowania, chcę, aby ten dom był moim ostatnim. To moje marzenie". Mamo, nie ma dla mnie większej radości niż uszczęśliwić cię. Witaj w domu" – wyznał Johnson.

Dwayne Johnson doprowadził mamę do łez

Atę wzruszyły szczególnie trzy miejsca. Galeria ze zdjęciami jej rodziny z Samoa, skąd wyemigrowała przed wielu laty; wystawa ścienna z jej kolekcją zabytkowych ukulele (mała gitara popularna na Hawajach); pokój z pamiątkami sportowymi po Dwaynie (w college’u grał w drużynie futbolu amerykańskiego, a później zrobił wielką karierę w wolnoamerykance).

Nie był to jednak pierwszy szczodry gest aktora. W ostatnie święta bożonarodzeniowe podarował jej nowego cadillaca. Wtedy też moment przekazania prezentu został sfilmowany i trafił do mediów społecznościowych.

Kto jak kto, ale Johnson może pozwolić sobie na taką hojność. W 2020 i 2019 r. był najlepiej opłacanym aktorem na świecie. Jego majątek szacowany jest na 800 mln dolarów.

Do wszystkiego, czego nie ukrywa w wywiadach doszedł jednak sam.

Jego ojciec, Rocky, z którym relację określa po latach jako dość trudną, nie był równie popularnym jak on wrestlerem, więc u Johnsonów często brakowało pieniędzy na opłacenie czynszu. Ciągle się przeprowadzali - mieszkali w 13 stanach USA, a gdy Dwayne miał 15 lat, jego rodzinę wyeksmitowano z kawalerki, którą zajmowali na Hawajach. Ale nawet to "The Rock" przekuł w sukces. Jego biografia "The Rock Says...", w której wszystko opisał (w 2000 roku), stała się bestsellerem.

