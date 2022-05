"To najlepsza partnerka na bal maturalny" - tymi słowami Dwayne Johnson skomentował instagramowy post użytkowniczki @smilesweetsraccoon o imieniu Mel. Fotografia przedstawiająca dziewczynę stojącą z kartonową podobizną elegancko ubranego i uśmiechniętego Johnsona została umieszczona na tym portalu społecznościowym tydzień temu.



Pod zdjęciem Mel napisała: "Dziękuję ci, The Rocku za to, że zabrałeś mnie na bal maturalny. Świetnie się bawiłam. Nie mogłabym prosić o lepszego towarzysza na ten wieczór". Fakt, że Dwayne Johnson zauważył i skomentował ten post, spotkał się z zachwytem obserwatorów profilu @smilesweetsraccoon. "Najlepszy żyjący człowiek!", "The Rock zauważył twój post, to takie słodkie!", "Kocham cię!" - to tylko niektóre z opinii.

Reklama

Instagram Post

Aktor nie poprzestał jednak na skomentowaniu wpisu Mel. Umieścił również wspomnianą fotografię na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. Na samym Instagramie Johnsona obserwuje 318 milionów użytkowników. Na obecną chwilę post The Rocka polubiło już ponad milion dwieście tysięcy użytkowników Instagrama.

"To był dla mnie prawdziwy zaszczyt. @Smilesweetsraccoon byłaś najlepszą możliwą partnerką na bal maturalny. Cieszę się, że mogłem poznać twoich przyjaciół i twoją rodzinę. PS. Bardzo się cieszę, że pochwaliłaś się tym zdjęciem. Życzę ci wspaniałego lata, DJ" - napisał na Instagramie Johnson, repostując wpis Mel.

Sama @smilesweetsraccoon nie odniosła się jeszcze do wpisu Johnsona, ale użytkownicy Instagrama już martwią się o to, że dziewczyna przez długi czas nie wygrzebie się teraz z setek powiadomień, które teraz na pewno dostaje w związku z zauważeniem jej wpisu przez supergwiazdora.