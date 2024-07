Dwa Brzegi 2024: Co w tym roku? Znakomite filmy, wspaniali goście

18. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi: Co w programie?

Ogłoszono program 18. edycji festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Na widzów czekają: najlepsze filmy ze świata w sekcji Świat pod namiotem, trzy retrospektywy: Josepha Loseya, Doroty Kędzierzawskiej i Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, sekcje Muzyka - moja miłość oraz Filmowe portrety sztuki, a także koncerty, spotkania z twórcami oraz wydarzenia towarzyszące.



Filmem otwarcia jest nominowany do Złotej Palmy "Dziki diament" w reżyserii Agathe Riedinger. Na zamknięcie polska premiera świetnej ekranizacji powieści Aleksandra Dumasa "Hrabia Monte Christo" w reżyserii Alexandre de La Patellière i Matthieu Delaporte.

Sekcja Świat pod namiotem

W głównej sekcji programowej Świat pod namiotem zaprezentowane zostaną najnowsze, najlepsze filmy fabularne i dokumentalne nagrodzone na międzynarodowych festiwalach: w Cannes, Berlinie, Wenecji. Wśród nich m.in. "Ja, kapitan" Matteo Garrone (MFF w Wenecji 2023, najlepszy reżyser, młody aktor, scenografia oraz kilka nagród David di Donatello), "Apetyt na więcej. La Cocina" meksykańskiego reżysera Alonso Ruizpalacios, "Dahomey" - nagrodzony Złotym Niedźwiedziem w Berlinie, "Milczenie Julie" - wyróżniona w canneńskim Tygodniu Krytyki oraz hiszpańska komedia "Wrócicie do siebie" (reż. Jonás Trueba).

Widzowie obejrzą również nowe polskie komedie: świetny debiut Tomasza Gąssowskiego z Jackiem Borusińskim i Krzysztofem Stroińskim "Wróbel" (słodko-gorzka historia o ironii życia, nawiązująca do pięknego filmu "Listonosz"/"Il Postino" w reżyserii Michaela Radforda), "Horror story" Adriana Apanela, "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" Agnieszki Elbanowskiej i "U Pana Boga w Królowym Moście" Jacka Bromskiego. Twórcy tych filmów będą obecni na festiwalu.

Gośćmi Dwóch Brzegów będą też: Małgorzata Szumowska i Michał Englert z paradokumentalnym projektem "All Inclusive" , Lidia Duda przyjeżdża z filmem "Las" , a Agnieszka Zwiefka z obrazem "Drzewa milczą". Pojawią się również filmy portretujące wybitne Polki i Polaków: "Ostatnia wyprawa" Elizy Kubarskiej - nieznana historia Wandy Rutkiewicz i film "Jestem postacią fikcyjną" Arkadiusza Bartosiaka - oryginalnie zrealizowany portret Andrzeja Seweryna.

Dwa Brzegi 2024: Nie tylko retrospektywy

Retrospektywy reżyserskie i aktorskie to zawsze okazja by poznać twórców filmowych lepiej, głębiej, szerzej. W tym roku retrospektywy będą trzy: Joseph Losey - Amerykanin w Europie, Dorota Kędzierzawska - Jestem oraz Jadwiga Jankowska-Cieślak - I Bóg stworzył aktorkę.



Po raz kolejny w ramach Dwóch Brzegów odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, prezentujący najciekawsze nowe krótkie dokumenty, animacje, fabuły i filmy eksperymentalne autorstwa młodych, obiecujących reżyserek i twórców. W tym roku w konkursie zaprezentowanych zostanie 25 polskich i zagranicznych produkcji, a twórcy filmów przyjadą do Kazimierza Dolnego.

Do festiwalowej tradycji należy sekcja Muzyka - moja miłość, prezentująca filmy o niezwykłych osobowościach światowej sceny muzycznej. W tej sekcji premierowe pokazy filmów: "Errol Garner. Misty", "Zucchero - Sugar Fornaciari", "Paolo Conte Live at the Scala" oraz dokumenty o zjawiskach polskiej sceny muzycznej: "Rave" Łukasza Rondudy i Dawida Nickela, opowieść o ludziach tworzących muzykę techno i "Dwadzieścia lat później: C.K.O.D.3" Piotra Szczepańskiego. Twórcy filmów będą gośćmi festiwalu.

Odbędą się również wydarzenia muzyczne na Rynku i na Zamku w Kazimierzu Dolnym. Na Zamku wystąpią m.in. Laboratorium Pieśni, Maja Kleszcz, Bastarda i João de Sousa, a na finał 3 sierpnia odbędzie się koncert "Nie tylko Wasowski" z Moniką Borzym i Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy.



18. Festiwal Filmu i Sztuki odbędzie się w dniach 27 lipca - 4 sierpnia 2024 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.