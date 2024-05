"Duchy Inisherin" to film, który koniecznie musisz obejrzeć! Ta poruszająca opowieść o dwóch przyjaciołach, rozgrywająca się na tle zapierających dech w piersiach irlandzkich krajobrazów, wciąga od pierwszej minuty. W głównych rolach występują Colin Farrell i Brendan Gleeson, a w pozostałych rolach zobaczymy Kerry Condon ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"), Barry'ego Keoghana ("Czarnobyl"), Gary'ego Lydona ("Czas wojny") i Pat Shrott ("Stacja benzynowa"). Film zdobył nominacje do Oscara w dziewięciu kategoriach oraz liczne nagrody, w tym trzy Złote Globy i cztery nagrody BAFTA.

Reklama

Reżyser, Martin McDonagh, znany z takich hitów jak "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" i "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj", ponownie zachwyca swoją wizją.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 77. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Gwiazdy na czerwonym dywanie AFP

Duchy Inisherin – gdzie obejrzeć?

Jeśli chcesz obejrzeć film "Duchy Inisherin", masz kilka opcji do wyboru. Możesz go znaleźć w ramach abonamentu na Disney+, co zapewnia wygodny dostęp do wielu innych filmów i seriali. Alternatywnie, film jest dostępny do wypożyczenia lub zakupu na platformach Amazon Prime Video oraz Apple TV, co pozwala na elastyczność w wyborze formy oglądania.

"Duchy Inisherin" to znakomicie napisany, świetnie wyreżyserowany i genialnie nagrany film o z pozoru banalnym problemie, który w jakimś stopniu dotyka nas wszystkich. Każdy widz spotkał się kiedyś z odrzuceniem i wie, że jest to ogromny ból psychiczny, którego przepracowanie zajmuje bardzo dużo czasu.

Czytaj również:

Szukasz filmu na wieczór? Odkryj "Saltburn" - opowieść pełna mrocznych tajemnic

Horror, który zachwycił krytyków i widzów. Jest data premiery na VOD

Tom Hiddleston wespnie się na Everest? Przygotowania do nowego filmu!