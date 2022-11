"Duchy Inisherin" to opowieść o losach dwójki przyjaciół, który znają się od kołyski: Padraica ( Colin Farrell ) i Colma ( Brendan Gleeson ). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia dalsza przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczony Padraic za wszelką cenę chce zrozumieć co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhan (Kerry Condon) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominik (Barry Keoghan).

Niestety wszelkie wysiłki Padraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuje seria szokujących wydarzeń, od których nie ma już odwrotu...

"Duchy Inisherin" to nowy film Martina McDonagha - autora takich produkcji, jak "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" oraz "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" . Colin Farrell i Brendan Gleeson ponowni stworzyli wyrazisty ekranowy duet, wcześniej aktorów mogliśmy oglądać we wcześniejszym filmie McDonagha "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" .

"Duchy Inisherin" w kinach od 20 stycznia 2023 r.

