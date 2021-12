Nie jest łatwo znaleźć miłość w sieci. Przekonała się o tym Drew Barrymore, która w najnowszym odcinku swojego programu "The Drew Barrymore Show" opowiedziała o przykrych doświadczeniach związanych z szukaniem partnera w Internecie. Hollywoodzka aktorka, która ma za sobą trzy nieudane małżeństwa, od pewnego czasu korzysta z aplikacji randkowych. Te zaś, zamiast ułatwić jej nawiązanie nowych znajomości, przynoszą jedynie rozczarowania. Jak przyznała gwiazda, miłosne niepowodzenia wywołują u niej ogromną frustrację. I stopniowo pozbawiają nadziei na znalezienia tego jedynego.

Reklama

Ten sam typ faceta

"Myślę, że wiele kobiet musi się z tym mierzyć. Jak dotąd nie udało mi się z nikim sparować. Prawdę mówiąc, czuję się przez to jak ostatni frajer. Szukanie właściwego faceta jest wyczerpujące. Odsłaniamy się i najczęściej nic z tego nie wychodzi" - stwierdziła gorzko Barrymore.



O trudach związanych z poszukiwaniem kandydata na ukochanego aktorka mówiła już na początku stycznia. Stwierdziła wówczas, że faceci korzystający z aplikacji randkowych są zwyczajnie nudni. "Każdy facet tam jest surferem, fotografem, ma psa i zarzeka się, że uwielbia dziecko swojego najlepszego przyjaciela. Przeglądając ich profile, miałam wrażenie, że są wyjęci z foremki do ciastek. Masz do czynienia cały czas z tym samym typem faceta" - ubolewała Barrymore.



Od tego czasu, jak widać, niewiele się zmieniło. Gwiazda zarzeka się jednak, że życie w pojedynkę może być szczęśliwe i satysfakcjonujące. I choć chciałaby wreszcie kogoś poznać, nie jest to jej największy priorytet.



Drew Barrymore: Romanse schodzą na dalszy plan

"Na pewnym etapie wypełniasz swoją codzienność tak wieloma rzeczami, że związki i romanse schodzą na dalszy plan. Jestem zdesperowana w wielu dziedzinach swojego życia, ale randkowanie nie jest jedną z nich" - zaznaczyła aktorka. I dodała, że nie ma zamiaru dłużej szukać partnera w sieci. Woli, by o jej przyszłości zadecydował los. "Liczę, że miłość pojawi się we właściwym, inspirującym i wygodnym dla mnie czasie. Wówczas będzie wisienką na torcie mojego życia. Nie sądzę jednak, abym znalazła szczęście dzięki aplikacjom randkowym" - stwierdziła laureatka Złotego Globu.



Ostatnie z trzech małżeństw Barrymore skończyło się w 2016 roku, po zaledwie czterech latach. Trzecim mężem aktorki był amerykański konsultant artystyczny i handlarz dziełami sztuki Will Kopelman. Eksmałżonkowie wychowują razem dwie córki: 9-letnią Olive i 7-letnią Frankie.



Drew Barrymore: Drapieżna i romantyczna 1 / 12 Drew Barrymore miała zaledwie jedenaście miesięcy, kiedy pojawiła się w telewizyjnej reklamie karmy dla psów. W wieku czterech lat zwróciła na siebie uwagę rolą w głośnym filmie Kena Russella "Odmienne stany świadomości". Rola w "E.T." uczyniła Drew Barrymore na początku lat 80. XX wieku najsłynniejszą dziecięcą aktorką na świecie. W "E.T." aktorka wcieliła się w młodszą siostrę głównego bohatera - Elliota, z którym zaprzyjaźnia się kosmita. Jej rywalkami do roli Gertie były m.in. Sarah Michelle Gellar oraz Juliette Lewis. Na zdjęciu: Drew Barrymore w filmie "E.T." (1982) Źródło: Getty Images Autor: Sunset Boulevard/Corbis udostępnij

Zobacz również:

"Rolnik szuka żony": Świąteczny odcinek. Znamy szczegóły!

Co obejrzeć w święta? Najciekawsze propozycje telewizyjne!

Historyczny wyczyn polskiego filmu. Pierwszy taki przypadek