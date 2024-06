Dorociński żegna Arkadiusza Tomiaka. Będzie mu na zawsze wdzięczny

Marcin Dorociński pożegnał bliskiego przyjaciela, Arkadiusza Tomiaka, który zginął 10 czerwca w wypadku samochodowym. Podkreślił, jak wiele dla niego zrobił i podziękował za hojność, której z jego strony doświadczył. Z wpisu zamieszczonego na Facebooku dowiadujemy się o słynnym operatorze rzeczy, o których niewiele się mówi. "W dniu jego śmierci chciałbym to powiedzieć i oddać mu to, co należne" - komunikuje aktor.

