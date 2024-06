Polak zagrał w filmie z aktorską legendą. "Kolana mi zmiękły"

Marcin Dorociński: Największy zaszczyt

"Są takie rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom - powiedział tytułowy bohater 'Hamleta' Szekspira. I są takie spotkania aktorskie, o których nie śniło się mnie - bo nie miałem śmiałości, bo myślałem - Jak to? Ja? Gdzie? Kiedy? Dlaczego?" - zaczął swój najnowszy wpis na Instagramie Marcin Dorociński.



"I jest taki aktorski Olimp, na którym siedzą najwięksi. Ci którzy zmienili oblicze teatru i którzy wpisali się na stałe w historię aktorstwa i mają tam swoje miejsce koło Sir Laurenca Oliviera czy Sir Aleca Guinnessa. Ci, co wzruszali pokolenia widzów, ci, którzy reinterpretowali Szekspira, ci którzy, dali mu nowe życie. Są takie rzeczy na niebie i ziemi..." - kontynuował polski aktor.



"I na tym aktorskim Olimpie obok Oliviera i Guinnessa siedzi Sir Kenneth Branagh. I kiedy dowiedziałem się, że zagram z nim w filmie, to wstrzymałem oddech: 'Raz, dwa trzy: oddychaj głęboko Marcin' - mówiłem sobie. Musiałem się uszczypnąć. I nie powiem. Kolana mi zmiękły. W gardle zaschło. Ale było wspaniale. To był największy zaszczyt mojej kariery. Wielkie wzruszenie, jeszcze większe emocje. Grać z takim partnerem, to choć przez chwilę dotknąć tego wymarzonego Olimpu. Bo są takie rzeczy na niebie i ziemi..." - podsumował współpracę z legendarnym Brytyjczykiem, pod zdjęciem na którym razem pozują.



"Mayday": Marcin Dorociński znów u boku gwiazd

Przypomnijmy, że Dorociński i Branagh, a także gwiazdor Hollywood Ryan Reynolds, spotkali się na planie filmu "Mayday", który reżyserowali Jonathan Goldstein i John Francis Daley, twórcy "Dungens & Dragons: Złodziejskiego honoru". Za produkcję odpowiadają studia Skydance i Apple Original Films.



Poza Dorocińskim, Reynoldsem i Branaghem w "Mayday" wystąpili także Clark Johnson ("Prawo ulicy", "Blok 99") oraz Maria Bakalova (nominacja do Oscara za "Kolejny film o Boracie").



Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 4 marca, a zakończyły kilka dni temu. Na razie nie znamy daty premiery "Mayday".



Międzynarodowa kariera Marcina Dorocińskiego

Dorociński już w marcu 2024 roku zdradził, że pracuje również nad kolejnym zagranicznym projektem. "Russell Crowe gra w fajną grę Where am I, to zgapię ją i zagram i ja. Zatem: gdzie jestem? Ściskam Was Kochani w przededniu wielkiej przygody. Wasz M." - napisał 28 lutego na swoim Facebooku Dorociński.

Dla polskiego aktora to następna zagraniczna rola. W 2023 roku było głośno o jego występie w "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One", w którym wcielił się w kapitana łodzi podwodnej.

Dorociński zagrał także w "Unofficial Operation (Ransomed)", koreańskim filmie akcji, którego światowa premiera odbyła się 2 sierpnia 2023 roku. Wcześniej mogliśmy go zobaczyć także m.in. w trzech odcinkach "Wikingów: Walhalli" oraz wyróżnionym dwoma Złotymi Globami i jedenastoma statuetkami Emmy miniserialu "Gambit królowej".