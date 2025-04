Takiego Bonda nie było. Amazon zdradza szczegóły nowego rozdziału o 007

Amazon MGM zapowiada nowy, egzotyczny rozdział Jamesa Bonda

Nowy James Bond coraz bliżej! Nowi właściciele marki - Amazon i MGM - pojawili się na CinemaCon, corocznej konferencji właścicieli kin, by opowiedzieć o przyszłości ulubionego brytyjskiego szpiega. Nie dość, że producenci już przystąpili do prac w Londynie, to wygląda na to, że są zdeterminowani, by pokazać fanom franczyzy coś, czego jeszcze nie widzieli.

Przedstawiciele Amazon MGM zapowiadają "nowy, egzotyczny" rozdział w historii Bonda, co może budzi obawy wśród wielbicieli serii, którzy byli przeciwni wcześniejszym modyfikacjom, choćby temu, że Daniel Craig był pierwszym Bondem o blond włosach i w odcinku "Quantum of Solace" nie mówił słynnej kwestii "Nazywam się Bond, James Bond"

"Jesteśmy zobowiązani do szanowania dziedzictwa tej ikonicznej postaci, jednocześnie wprowadzając świeży i egzotyczny nowy rozdział dla widzów na całym świecie" - powiedziały podczas wystąpienia w Caesars Palace przedstawicielki studia, Courtenay Valenti i Sue Kroll. "Amy [Pascal] i David [Heyman] są teraz w Londynie, zaczynając pracę nad projektem, ale chcieliśmy im podziękować za niesamowitą współpracę, która - jak wiemy - przyniesie niesamowite efekty." - dodały.

Amazon ujawnia plany dotyczące nowego Jamesa Bonda. Kiedy premiera?

Franczyza Jamesa Bonda przechodzi prawdziwą rewolucję! Przypomnijmy, że od kilku tygodni wokół serii dzieje się naprawdę sporo. Po tym, jak w 2021 roku studio Amazon MGM przejęło prawa do dystrybucji filmów i 50% udziałów, niedawno uzyskało także pełną kontrolę nad decyzjami twórczymi. Oznacza to, że to właśnie oni zdecydują, jak będzie wyglądał nowy Bond – a nie rodzina Broccolich, która sprawowała pieczę nad serią od jej powstania w latach 60.

Od momentu przejęcia praw przez Amazon MGM wokół produkcji nieustannie pojawiają się nowe informacje i spekulacje. Studio pytało fanów w mediach społecznościowych, kogo widzieliby w roli nowego 007, zdradziło też, kto będzie produkować kolejną część. Mimo to kluczowe kwestie pozostają tajemnicą. Nadal nie wiadomo, kto zastąpi Daniela Craiga w ikonicznej roli ani kiedy odbędzie się premiera nowego filmu.

Według nieoficjalnych doniesień brytyjskich mediów można spodziewać się, że nowa odsłona Bonda trafi na ekrany jesienią 2027 lub 2028 roku.

