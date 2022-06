Zdjęcia trwały od kwietnia tego roku. Producentem filmu jest TVN Grupa Discovery, a twórcy zadbali o rozmach - zarówno jeśli chodzi o lokacje filmowe, jak i historyczne realia opowieści.

"Doppelganger. Sobowtór": Niesamowity rozmach inscenizacyjny

"Film ma niesamowity rozmach inscenizacyjny. Kręciliśmy go w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Bydgoszczy, Toruniu, na Półwyspie Helskim, a także w mniejszych miejscowościach na Dolnym Śląsku, szukając najciekawszych lokacji, jakie oferują te miasta. Wspaniała praca scenografii, kostiumów, charakteryzacji oraz pionu operatorskiego spowodowały, że film już na tym etapie wygląda przepięknie. Mam wrażenie, że udało nam się bardzo wiarygodnie odtworzyć zarówno scenerię PRL, jak i zamożnego Zachodu przełomu lat 70. i 80. To dla mnie fantastyczne doświadczenie także dlatego, że po raz pierwszy spotkałem się w pracy z tak dużą obsadą obcojęzyczną. W naszym filmie zagrało wiele wspaniałych aktorek i aktorów z Niemiec i Francji" - mówi reżyser filmu Jan Holoubek .

"Doppelganger. Sobowtór": Życie równoległe 1 / 6 Fabuła filmu skupia się na życiu dwóch bohaterów żyjących równolegle. Hans (Jakub Gierszał) i Jan Bitner (Tomasz Schuchardt) żyją oddzieleni od siebie żelazną kurtyną. Hans pracuje w urzędzie w Strasburgu, wiedzie spokojne, wręcz monotonne życie. Źródło: materiały prasowe Autor: Jarosław Sosiński udostępnij

"Współpraca Wschodu z Zachodem, zakazana namiętność Niemki (Emily Kusche) do Polaka (Jakub Gierszał), ryzykowne operacje śledcze - efekty kreacji aktorskich w realiach lat 70. i 80. będziemy oglądać już w następnym roku. Nathalie Richard, Joachim Raaf, Jessica McIntyre to aktorzy, którzy wystąpili u boku polskiej obsady, którą znamy i podziwiamy. Ponad 40 dni zdjęciowych, prawie 70 obiektów, około dwóch tysięcy statystów - wszystko po to, by stworzyć odpowiednią scenerię dla niezwykłej historii wyreżyserowanej przez Jana Holoubka, który już nieraz udowodnił, że potrafi wzbudzać głębokie emocje w widzach" - dodaje producentka Anna Waśniewska.

"Doppelganger. Sobowtór": O czym opowie film?

Fabuła filmu skupia się na życiu dwóch bohaterów żyjących równolegle. Hans ( Jakub Gierszał ) i Jan Bitner ( Tomasz Schuchardt ) żyją oddzieleni od siebie żelazną kurtyną. Hans pracuje w urzędzie w Strasburgu, wiedzie spokojne, wręcz monotonne życie. Bitner to polski patriota, zaangażowany w sprawy "Solidarności" i walkę o wolną Polskę. Razem z rodziną mieszka w Sopocie. Z pozoru ich życie jest zupełnie różne, jednak jest pewien szczegół, który połączył ich życiorysy na zawsze. Obaj będą musieli odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytania dotyczące swojej tożsamości.

Jan Holoubek jest jednym z najbardziej uznanych reżyserów młodego pokolenia, jego debiutancki film fabularny "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" zdobył wiele nagród i uznanie krytyków. Reżyser i tym razem inspiruje się prawdziwymi historiami. Producentem filmu jest TVN Grupa Discovery, to kolejna współpraca z reżyserem.

