Po pierwszym weekendzie wyświetlania "Diuny" w północnoamerykańskich kinach, film Denisa Villeneuve’a zajmuje pierwsze miejsce lokalnego box-office’u. Zarobił on tam niewiele ponad 40 milionów dolarów. To niezły wynik, choć o ponad połowę mniejszy od kinowego rekordu pandemii.



"Diuna": Równocześnie w kinach i streamingu

Jak wszystkie przewidziane na ten rok premiery studia Warner Bros., "Diuna" jednocześnie zadebiutowała na platformie streamingowej HBO Max. A to odciąga od kin potencjalnych widzów, choć opinie tych, którzy już widzieli film Villeveuve’a są jednoznaczne - należy go oglądać na jak największym możliwym ekranie.

Hybrydowy model dystrybucji filmów Warnera trudno ocenić jednoznacznie, jeśli patrzeć na niego przez pryzmat kinowych zysków. Sukcesem okazała się łączona premiera filmu "Godzilla vs. Kong", który w momencie premiery ustanowił pandemiczny rekord z 31 milionami dolarów zysku. Na drugim biegunie są z kolei filmy "Legion samobójców: The Suicide Squad", "Kosmiczny mecz: Nowa era" oraz "In the Heights: Wzgórza marzeń". Okazały się one finansowymi klapami.

Ile "Diuna" zarobiła od premiery?

Aktualnie, licząc wpływy na całym świecie, na koncie "Diuny" jest już 220 milionów dolarów. 40 milionów zarobione na rynku północnoamerykańskim to więcej niż spodziewali się analitycy. Filmowi sprzyjają świetne recenzje, w których często podkreślane jest, że Villeneuve’owi udało się przenieść na ekran powieść Herberta, która do tej pory uważana była za niemożliwą do sfilmowania. Dowodem była klęska wyreżyserowanej przez Davida Lyncha "Diuny" z 1984 roku.



Biorąc to wszystko pod uwagę, decyzja o zgodzie na realizację drugiej części "Diuny" wydaje się być bliższa niż wcześniej. Nie wiadomo jednak, jaki zysk zadowoli studio. Budżet "Diuny" zamknął się w 165 milionach dolarów, do tego doszły kolejne miliony wydane na marketing.



Słowa odpowiedzialnego za amerykańską dystrybucję "Diuny" Jeffa Goldsteina napawają nadzieją. "Uśmiecham się. Kiniarze są podekscytowani. A najlepsze, że fani uwielbiają to, co zobaczyli. Kochają ten film oglądany na dużym ekranie. To zwycięski weekend dla kinomanów" - powiedział w rozmowie z portalem "Variety".

