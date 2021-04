"Diuna": Jego charakteryzacja przeraża

2 października w kinach i na platformie streamingowej HBO Max odbędzie się wyczekiwana premiera najnowszego filmu Denisa Villeneuv'a - "Diuna". W jednej z ról w tej ekranizacji powieści Franka Herberta wystąpił Stellan Skarsgard ("Buntownik z wyboru", "Czarnobyl"). Aktor wyznał, że przygotowanie jego charakteryzacji zajęła około 30 proc. całej jego obecności na planie filmu.

Stellan Skarsgard w filmie "Diuna" wciela się w rolę legendarnego złoczyńcy, barona Vladimira Harkonnena, który jest zaprzysięgłym wrogiem rodu Atrydów. W powieści Herberta jest opisywany jako osobnik obleśny i niezwykle tłusty. Ze względu na tuszę nie jest w stanie poruszać się bez specjalnych urządzeń. Transformacja Skarsgarda w Harkonnena wymagała więc sporego wysiłku od ekipy charakteryzatorskiej.



"Na planie spędziłem osiem albo dziewięć dni. Moja postać nie pojawia się więc w filmie za często. Bardzo odczuwalna będzie jednak jego obecność. Jest tak przerażająca, że nawet jeśli nic nie będzie mówił, widzowie będą się go bali. Jestem w tym filmie niewiarygodnie gruby. Każdego dnia na fotelu charakteryzatorskim spędzałem osiem godzin. W niektórych scenach sprawiam wrażenie bardzo wysokiego, bo lewituję. Widzowie będą mieli niezłą frajdę" - wyznał Skarsgard w rozmowie z portalem "The Daily Beast".

"Nie mogę się już doczekać 'Diuny'. Głównie dlatego, że to film Denisa Villeneuve'a. Cokolwiek on nakręci, tworzy atmosferę przypominającą taniec. Możesz jej dotknąć, bo zostajesz w nią wessany. Nigdy się nie nudzisz, nawet gdy podziwiasz długie, powolne ujęcia. Ta atmosfera sprawia, że trafiasz do jego wszechświata. Myślę, że tak samo będzie z tym filmem. Świetnie się z pracuje z Villeneuvem, bo to piękny człowiek" - dodał Skarsgard.

Tym, co sprawia, że widzowie czekają na to, co z "Diuną" Herberta zrobił Villeneuve, jest fakt, że studio nie wtrącało się w produkcję filmu. Potwierdzał to w jednym z poprzednich wywiadów właśnie Skarsgard. "To film wyreżyserowany przez prawdziwego filmowca, a nie przez studio. Wygląda na to, że dali mu całkiem wolną rękę. Musieli, bo osobista pieczęć twórcy filmu jest niezbędna do odniesienia sukcesu" - mówił aktor.