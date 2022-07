"Diuna 2" zaskoczy widzów

O powstaniu kontynuacji "Diuny" zadecydował sukces kasowy debiutującego w ubiegłym roku filmu. Jego twórca, Denis Villeneuve, od początku chciał pokazać tę historię w dwóch odsłonach, jednak decydujący w tej kwestii był wynik kasowy "jedynki". Ten okazał się satysfakcjonujący, ale duże znaczenie miał też pozytywny odbiór filmu przez fanów. Villeneuve’owi udało się przenieść na ekran prozę Franka Herberta, co dotychczas uznawano za niemożliwe.

Nic zatem dziwnego, że oczekiwania co do drugiej części "Diuny" są ogromne. Zdaniem Javiera Bardema, fani zostaną pozytywnie zaskoczeni. "Czytałem nową wersję scenariusza. Uważam, że jej autorzy dokonali wspaniałej rzeczy. Poukładali wszystkie elementy tej układanki w taki sposób, który zaskoczy ludzi. Nie będą zaskoczeni tym, co się wydarzy, bo przecież czytali książkę, ale będą zaskoczeni tym, w jaki sposób zostało to poukładane" - powiedział hiszpański aktor. On sam jest pod ogromnym wrażeniem scenariusza napisanego przez Denisa Villeneuve'a i Jona Spaihtsa.

Trwają prace nad drugą częścią filmu. Jednak już wiadomo, że premiera nie odbędzie się w zapowiadanym wcześniej terminie. "Diuna 2" podobnie jak część pierwsza miała trafić do kin w październiku. Film trafi do kin miesiąc później niż planowano. Obecnie oficjalną datą premiery "Diuny 2" jest 17 listopada 2023 roku.

"Diuna": O czym jest film?

Zdjęcie Timothée Chalamet w scenie z filmu "Diuna" / materiały prasowe

"Diuna" jest ekranizacją pierwszego tomu (nawet niecałego) głośnej książkowej serii (wydanej w 1965 roku) Franka Herberta pod tym samym tytułem. Rzecz się dzieje w dalekiej przyszłości. Książę Leto Atryda z rodziną zostaje wysłany przez Imperatora na piaszczystą planetę Arrakis, znaną także pod nazwą Diuna, z której piasków wydobywana jest "przyprawa" - najcenniejszy skarb we wszechświecie, klucz do podwyższonej świadomości, źródło mądrości.

Kiedy planeta zostaje oddana w lenno szlachetnemu rodowi Atrydów, nikczemny ród Harkonnenów się temu sprzeciwia. Organizują zamach na księcia. Przed Harkonnenami uciekają syn księcia, Paul i jego matka, żona Atrydy. Oboje docierają do rdzennych mieszkańców planety.