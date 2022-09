"The Walt Disney Company" to jedna z największych wytwórni filmowych na świecie. Firma była wielokrotnie nagradzana, a pod sobą posiada takie marki jak "Marvel" czy "Gwiezdne Wojny". Nic więc dziwnego, że z roku na rok zdobywa ogromną liczbę odbiorców z całego świata. W ciągu ostatnich lat tytuły należące do korporacji osiągnęły ogromny sukces. Wyróżnić tu można: "Cruellę", "Krainę Lodu II", "Czarownicę", "Encanto" czy też "Spider-Mana: Bez drogi do domu".

Disney: Jakimi tytułami firma zaskoczy nas w ciągu najbliższych lat?

Twórcy nie osiadają na laurach, lecz dalej próbują dostarczać widzom wysokiej jakości produkcje filmowe. Na okres 2022-2025 zaplanowali wiele ciekawych premier.

Najbliższą premierę zaplanowali na 30 września, kiedy to na platformie Disney+ pojawi się druga część komedii "Hokus Pokus". Widzowie ponownie będą mogli zagłębić się w przygody trzech znanych czarownic z Salem.

Niedługo po nim, bo 23 listopada tego roku, ukaże się całkiem nowy film familijny "Strange World". Produkcja inspirowana jest powieściami Pulpa i pokaże legendarną rodzinę awanturników. Nad filmem pracowały osoby związane z hitem "Raya i ostatni smok".

Długo oczekiwaną przez fanów produkcją jest film "Rozczarowana", będący sequelem "Zaczarowanej" z 2007 roku. Po długiej przerwie na ekranie Disneya na nowo zagości baśniowa Gisel, która miała trudności z odnalezieniem się w normalnym świecie. Do obsady dołączy James Mardsen oraz Idina Manzel znana z roli Elsy w "Krainie Lodu". Film pojawi się na Disney+ już 24 listopada tego roku.



Jedną z najgłośniejszych i najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku jest "Avatar II: Istota Wody", który będzie miał premierę 16 grudnia. Minęło 13 lat od premiery oryginalnej części. Fani na nową będą mogli śledzić poczynania swoich ulubionych bohaterów. Ponadto, twórcy filmu zdradzili, że na drugiej części się nie skończy. Zaplanowano już "Avatara" III, IV i V, a ich premiery mają pojawiać się na wielkim ekranie w odstępach co dwa lub trzy lata.

"Mała Syrenka" w wersji live-action już w tym momencie wywołuje wiele emocji wśród fanów Disneya. Podzielili się oni na dwa obozy: jeden mówiący, że Ariel powinna być jasnoskóra, a nie ciemno oraz drugi twierdzący, że jest to piękna inicjatywa. Z obydwóch stron pojawiły się oskarżenia o rasizm. Ta kontrowersyjna produkcja ujrzy światło dzienne już 26 maja 2023 roku.

Lato 2023 rozgrzeją kolejne duże tytuły disneyowskie. Jako pierwsza ukaże się całkowicie nowa produkcja "Elemental". Opowie ona o miasteczku żywiołów, w którym będą mieszkać stworzenia zbudowane w całości z wody, ognia, ziemi i powietrza. Tuż po nim na ekran zawita piąta ekranizacja "Indiany Jonesa". Kolejny sequel popularnej serii był wielokrotnie przekładany, jednak już przyszłego lata w końcu doczeka się swojej premiery.

Disney: Pełna lista i daty przewidzianych produkcji

1. "Hokus Pokus 2" - 30 września 2022

2. "Strange World" - 23 listopada 2022

3. "Rozczarowana" - 24 listopada 2022

4. "Avatae II: Istota wody" - 16 grudnia 2022

5. "Mała Syrenka" - 26 maja 2023

6. "Elemental" - 16 czerwca 2023

7. "Indiana Jones 5" - 30 czerwca 2023

8. "Nawiedzony dwór" - 11 sierpnia 2023

9. "Życzenie" - 22 listopada 2023

10. "Piotruś Pan i Wendy" - 2023

11. "ELIO" - 1 marca 2024

12. "Królewna Śnieżka" (live action) - 22 marca 2024

13. "W głowie się nie mieści 2 - 14 czerwca 2024

14. "Mufasa: Król Lew" - 5 lipca 2024





Lista przewidzianych filmów "Marvela":

1. "Werewolf by Night" - 7 października 2022

2. "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" - 11 listopada 2022

3. "Strażnicy Galaktyki: Świąteczny specjał - grudzień 2022

4. "Ant-Man i Osa: Quantumania" - 17 luty 2023

5. "Strażnicy Galaktyki 3" - 5 maja 2023

6. "The Marvels" - 28 czerwca 2023

7. "Blade" - 3 listopada 2023

8. "Captain America: New World Order" - 3 maja 2024

9. "Thunderbolts" - 24 lipca 2024

10. "Fantastyczna Czwórka - 8 listopada 2024

11. "Avengers: The Kang Dynasty" - 2 maja 2025

12. "Avengers: Sekretne wojny" - 7 listopada 2025





