Dick Cheney nie żyje. Były wiceprezydent USA był bohaterem oscarowego filmu

O śmierci polityka poinformowała jego rodzina w specjalnym oświadczeniu. Były wiceprezydent odszedł w otoczeniu najbliższych, w tym żony Lynne oraz córek Liz i Mary.

W czasie swojej politycznej kariery był szefem personelu Białego Domu za prezydentury Geralda Forda (1975-77), republikańskim kongresmenem reprezentującym stan Wyoming (1979-89) i sekretarzem obrony w gabinecie George’a H.W. Busha (1989-93). Uważa się go za jednego w najważniejszych i najbardziej wpływowych wiceprezydentów w historii Stanów Zjednoczonych. Jego głos miał być decydujący w kwestiach reakcji na ataki 11 września 2001, wojny z terroryzmem oraz inwazji na Irak.

Dick Cheney nie żyje. Przemysł filmowy nigdy mu nie odpuszczał

Cheney opuścił swój urząd, mając skrajnie negatywne sondaże. Wśród jego krytyków byli także przedstawiciele Hollywood. Wiceprezydent był często przedstawiany jako postać zła i cyniczna, a czasem wręcz demoniczna – między innymi w programie rozrywkowym "Saturday Night Live", w którym wcielali się w niego Phil Hartman i Darrell Hammond.

W "W." Olivera Stone’a z 2008 roku, opowiadającym o prezydenturze George’a W. Busha, w Cheneya wcielił się Richard Dreyfuss. Jego rola w fabule byłą jednak niewielka.

Zdjęcie Christian Bale w filmie "Vice" / Everett Collection/East News / East News

"Vice" Adama McKaya przedstawił wpływ Dicka Cheneya na Stany Zjednoczone

W 2018 roku Adam McKay nakręcił czarną komedię "Vice", opowiadającą o politycznej karierze Cheneya. W wiceprezydenta wcielił się Christian Bale. W filmie wystąpili także Amy Adams (Lynne Cheney), Sam Rockwell (George W. Bush) i Steve Carrell (Donald Rumsfeld). Film otrzymał osiem nominacji do Oscara, w tym za produkcję roku, reżyserię i scenariusz. Szansę na statuetkę mieli także Bale, Adams i Rockwell. Film zwyciężył jedynie w kategorii charakteryzacja i fryzury.

Bale otrzymał za swoja rolę Złoty Glob dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. Odbierając wyróżnienie, aktor zażartował, że powinien podziękować "diabłu za inspirację".

Słowa Bale'a nie zostały dobrze przyjęte przez rodzinę wiceprezydenta. Liz Cheney przypomniała oskarżenia wobec aktora z 2008 roku. Zarzucono mu wówczas napaść na jego matkę i siostrę. "Pewnie diabeł zainspirował go też do tego" – napisała na swoim koncie w platformie Twitter (dziś X).