DiCaprio produkuje serial. Kto w roli głównej?

"Shinning Girls" - taki tytuł nosić będzie ośmioodcinkowy serial platformy Apple TV+, którego produkcją zajmie się należąca do Leonardo DiCaprio firma Appian Way. W roli głównej wystąpi w nim Elisabeth Moss.

Scenariusz serialu powstanie na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Lauren Beukes, która w Polsce została wydana pod tytułem "Lśniące dziewczyny".

Akcja powieści Beukes rozgrywa się w Chicago w trakcie Wielkiego Kryzysu. Jej bohaterem jest włóczęga, który zyskuje możliwość podróży w czasie, ale by móc to robić, musi zabijać tzw. "lśniące dziewczyny". To młode, utalentowane i piękne kobiety, które morduje w momencie, gdy wkraczają w dorosłość.

Nieuchwytny zabójca podróżujący w czasie staje się obsesją jednej z jego niedoszłych ofiar. Dziewczyna, która uniknęła śmierci z jego rąk, zostaje dziennikarką, a jej celem staje się postawienie mordercy przed obliczem sprawiedliwości. W jej rolę wcieli się Elisabeth Moss.

Showrunnerką serialu będzie Silka Luisa, producentka serialu "Strange Angel". Nieznana jest data premiery, ani reszta obsady.

"Shinning Girls" to kolejna produkcja zamówiona przez platformę Apple TV+. Na realizację czekają m.in. dwa seriale: "Hedy Lamarr" z Gal Gadot oraz "The Shrink Next Door" z Willem Ferrellem i Paulem Ruddem. Apple TV+ wyprodukuje też film "Palmer" z Justinem Timberlakiem.

Firma zainwestowała również w dwie inne produkcje, nabywając prawa do ich dystrybucji. To "Misja Greyhound" z Tomem Hanksem, którą od niedawna można tam oglądać i nowy film Martina Scorsese "Killers of the Flowers Moon".

Dla Elisabeth Moss, której sławę przyniosły role w "Mad Menie" i "Opowieści podręcznej", to kolejny projekt serialowy, w którym weźmie udział. W przygotowaniu jest również oparty na faktach serial "Candy". Moss wcieli się w nim w rolę zabójczyni swojej najlepszej przyjaciółki.