Dla Waltera Hilla , twórcy takich hitów jak m.in. "Wojownicy" i "48 godzin", będzie to pierwszy film od nakręconej w 2016 roku "Mścicielki" i zaledwie trzeci film wyreżyserowany przez niego w XXI wieku. Zanim western "Dead for a Dollar" trafi do dystrybucji kinowej, będzie miał premierę podczas trwającego właśnie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Walter Hill otrzyma tam nagrodę za całokształt swojej twórczości.

"Dead for a Dollar": O czym opowie film?

Bohaterem filmu "Dead for a Dollar" jest doświadczony łowca nagród Max Borlund (w tej roli Christoph Waltz ). Przybywa do Meksyku, by ma odnaleźć Rachel Kidd (Rachel Brosnahan), żonę bogatego biznesmena porwaną przez czarnoskórego żołnierza. Tu ponownie na jego drodze staje zawodowy oszust i kryminalista Joe Cribbens ( Willem Dafoe ), którego Borlund przed laty pomógł wsadzić do więzienia. Finalnie łowcę czeka walka o zachowanie własnego honoru, jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu, którego zwiastun właśnie opublikowano w sieci.

Hill ma w dorobku kilka produkcji rozgrywających się na Dzikim Zachodzie, wśród nich film "Straceńcy" z 1980 roku. W niedawnej rozmowie z portalem "The Hollywood Reporter" reżyser wyznał, co sprawiło, że ponownie postanowił wyreżyserować western. "Kiedy byłem mały, razem z bratem w każdy weekend chodziliśmy do kina. Podobały mi się musicale i komedie, ale to westerny były moimi ulubionymi filmami. Zawsze podziwiałem ich elegancką prostotę. Jestem zainteresowany ludźmi, którzy żyli w pierwotnych warunkach i stawali przed skomplikowanymi problemami, które musieli rozwiązywać bez pomocy władzy" - tłumaczył.

Christoph Waltz zagra Billy'ego Wildera

"Dead for a Dollar" to jeden z wielu nowych projektów dwukrotnego zdobywcy Oscara Christopha Waltza. Niedługo jego głos będzie można usłyszeć w filmie "Guillermo del Toro: Pinokio". Aktor ukończył też zdjęcia do filmu fantasy "The Portable Door", gdzie występuje u boku Sama Neilla i Mirandy Otto. Aktualnie Waltz pracuje na planie serialu "The Consultant", którego jest główną gwiazdą, a niebawem ma wcielić się w rolę reżysera Billy’ego Wildera w biograficznym filmie Stephena Frearsa oraz w zmarłego niedawno Michaiła Gorbaczowa w serialu "Reagan & Gorbaczow".

