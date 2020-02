Dawid Ogrodnik wyznał, że zmaga się z depresją

1 / 10

Jeden z najzdolniejszych aktorów swojego pokolenia, Dawid Ogrodnik, kończy w sobotę, 28 maja, 30 lat. Ogrodnik jest absolwentem krakowskiej PWST. Pod koniec studiów grał już sporo w teatrze. To właśnie tam wypatrzył go Leszek Dawid, który szukał młodych aktorów do filmu o zespole Paktofonika. Wraz ze swoimi kolegami ze szkoły Marcinem Kowalczykiem i Tomaszem Schuchardtem wcielił się w założycieli słynnego hip-hopowego zespołu. Za rolę Rahima w tym filmie, w 2012 roku, otrzymał Złotego Lwa na festiwalu w Gdyni.