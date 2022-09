- Ten ksiądz po prostu położył na mnie rękę, ja ściągnąłem tę rękę, bo myślałem... Początkowo miałem do niego duże zaufanie. Znaliśmy się parę lat i nie przypuszczałem, że coś takiego może się wydarzyć, więc pierwsze co pomyślałem tej nocy to, że po prostu tak mu ręka spadła. Za chwilę ona wróciła, tak jak powiedziałeś, w okolice krocza

wspominał Dawid Ogrodnik.