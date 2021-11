​David Harbour: Gwiazdor serialu "Stranger Things" zagra w filmie akcji

David Harbour: Ze Stranger Things" do "Violent Night"

Skojarzenia z tytułem kolędy "Silent Night" ("Cicha noc") nie są przypadkowe. Akcja filmu "Violent Night" rozgrywać się będzie właśnie w trakcie Bożego Narodzenia.

O fabule tej produkcji wiadomo niewiele. Jak informuje portal "The Wrap", opis fabuły filmu brzmi tak: "to czarny jak węgiel świąteczny thriller, który udowodni, że zawsze powinno stawiać się na czerwone".

Uwagę w powyższym opisie zwraca przede wszystkim słowo "czerwone". Szczególnie jeśli zestawi się je z reżyserem planowanego filmu, Tommym Wirkolą. To specjalista od filmowej makabry, o którym stało się głośno za sprawą dwóch części krwawej serii "Zombie SS". W tej sytuacji można bezpiecznie założyć, że również "Violent Night" będzie filmem krwawym. Czy tak będzie, przekonamy się w grudniu 2022 roku.

O to, by nie zabrakło tu emocjonującej i brutalnej akcji, zadba producent filmu - David Leitch, twórca stojący za takimi tytułami jak "Deadpool 2", "Atomic Blonde" czy "John Wick". Scenariusz filmu "Violent Night" napisali Pat Casey i Josh Miller ("Sonic. Szybki jak błyskawica"), którzy mają na koncie produkcje o wiele mówiących tytułach, takich jak "Shotgun Wedding" ("Wystrzałowe wesele"), "Sad Slasher" ("Smutny slasher") czy "Sledgehammers at Dawn" ("Młotami o świcie").

Davida Harboura w przyszłym roku będzie można zobaczyć w czwartym sezonie "Stranger Things".

