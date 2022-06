David Cronenberg: Nagroda za całokształt twórczości na festiwalu w San Sebastian

David Cronenberg uhonorowany w San Sebastian

David Cronenberg , twórca takich filmów, jak "Nagi lunch", "Mucha" czy "Historia przemocy", został tegorocznym laureatem Nagrody Donastii w San Sebastian, przyznawanej za całokształt twórczości artystycznej.

Jak informuje "Hollywood Reporter", reżyser nagrodę odbierze osobiście. Po ceremonii publiczność obejrzy jego najnowszy film, pokazywane już na festiwalu w San Sebastian "Zbrodnie przyszłości" .

Pochodzący z Toronto David Cronenberg zadebiutował w 1969 roku czarno-białym filmem "Stereo". Jest uważany przez krytykę za jednego z czołowych przedstawicieli niezależnego kina amerykańskiego.



Wyreżyserował filmy, które krytycy uważają za modelowe horrory psychologiczne, m.in. "Muchę" (1986) i ekranizację książki Stephena Kinga "Martwa strefa" (1983).



Ma na swym koncie również takie filmy, jak "EXistenZ" (1999), "Pająk" (2002), "Niebezpieczna metoda" (2011), "Cosmopolis" (2012), "Mapa gwiazd" (2014). Za rolę w tym ostatnim obrazie Julianne Moore otrzymała Złotą Palmę dla najlepszej aktorki podczas 67. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

W marcu 2018 roku David Cronenberg obchodził 75. urodziny.

"Zbrodnie przyszłości": O czym opowiada film?

"Zbrodnia przyszłości" ma przenieść widzów w niezbyt odległą przyszłość, w której ludzkość uczy się żyć w nowym, sztucznie zbudowanym otoczeniu. Ta ewolucja świata zewnętrznego prowadzi do metamorfozy ludzi - zmienia się biologiczny skład ich organizmów, pojawia się także "syndrom przyspieszonej ewolucji". Niektórzy poddają się tym przemianom, inni próbują je kontrolować - ludzie przechodzą szereg transformacji i mutacji.



Film koncentruje się wokół postaci Saula Tensera, artysty performera, który poddał się "syndromowi przyspieszonej ewolucji", w wyniku czego w jego ciele pojawiły się nowe, zaskakujące narządy. Tenser decyduje się na ich usunięcie, a cały proces zamienia w spektakl, który jego fani mogą zobaczyć na żywo. Wkraczają w to rząd i przeciwnicy performera.

Viggo Mortensen gra sławnego performera Saula Tensera, który wraz ze swoją asystentką Caprice (w tej roli Les Seydoux) publicznie prezentuje metamorfozy swoich organów w awangardowych przedstawieniach. Kristen Stewart wciela się w śledczą z Krajowego Rejestru Organów, która śledzi ruchy kontrowersyjnej pary.



