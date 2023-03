Daniel Radclifee: Przez nadmierną sławę został alkoholikiem

Daniel Radcliffe na przestrzeni lat poznał różne oblicza sławy. Zdobywając angaż do kultowej serii o przygodach młodych czarodziejów, zaledwie 11-letni wówczas aktor otrzymał szansę na błyskotliwą karierę w Hollywood. I choć tę szansę niewątpliwie wykorzystał, nie obyło się bez kosztów. Odtwórca roli Harry'ego Pottera jako dorosły już mężczyzna przyznał, że nagła popularność negatywnie odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, prowadząc finalnie do uzależnienia od alkoholu.

Radcliffe zdołał uporać się ze swoimi demonami i od 2010 roku pozostaje trzeźwy. Jak podkreślił, wyjść zwycięsko z walki z uzależnieniem udało mu się dzięki wsparciu przyjaciół i ukochanej. Aktor od wielu lat jest związany z koleżanką po fachu Erin Darke, którą widzowie kojarzą z występów w takich filmach, jak "Musimy porozmawiać o Kevinie" czy "Motyl Still Alice". "Mam teraz naprawdę fajne życie. Jestem ze swoją dziewczyną od prawie dekady. Jesteśmy bardzo szczęśliwi" - wyznał gwiazdor wiosną 2022 roku w rozmowie z "People".

Daniel Radcliffe i Erin Darke spodziewają się pierwszego dziecka

Teraz związek Daniela Radcliffe i Erin Darke wkroczył na kolejny etap. Para oczekuje bowiem swojego pierwszego dziecka. Informację tę potwierdził przedstawiciel aktora w rozmowie z magazynem "The Hollywood Reporter".

"Daniel i Erin nie mogli być bardziej szczęśliwi. Są absolutnie zachwyceni i nie mogą się doczekać, aż staną się trzyosobową rodziną. Ostatnio powiedzieli swoim rodzinom i przyjaciołom. To niesamowicie ekscytujący czas" - zdradził z kolei znajomy pary portalowi "The Mirror".

Daniel Radcliffe nie chce, aby jego dzieci były tak sławne jak on

