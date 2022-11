Daniel Olbrychski nie lubił grać kochanków

Daniel Olbrychski wyznał kiedyś, że zawsze zazdrościł Jerzemu Zelnikowi, swemu koledze z czasów studenckich, śmiałości w rozbieraniu się przed kamerą.

- Ale on miał ciało, które aż prosiło się, by pokazać je światu - żartował w wywiadzie, dodając, że jego paraliżowała już sama myśl o zdjęciu koszuli na planie.

- Ja się nigdy nie nadawałem do scen miłosnych - powiedział.

Daniel Olbrychski: Jak najlepsi amerykańscy aktorzy 1 / 15 Daniel Olbrychski urodził się 27 lutego 1945 r. w Łowiczu. Już od dzieciństwa pasjonował się aktorstwem, a jako nastolatek działał w Teatrze Młodzieżowym TVP. Choć jego rodzice nie byli aktorami, matka zajmowała się pisaniem książek, co może w pewnym stopniu tłumaczyć jego miłość do sztuki. "Sztuka jest dla mnie wyrażaniem człowieka, a aktorstwo to przecież najpełniejsze, uzewnętrznianie ludzkich przeżyć, (...) bowiem wyraża człowieka przez niego samego. Nie nutami, nie farbą, nie słowem, ale własnym ciałem, psychiką, wyobraźnią, aktor przekazuje swoją wiedzę o człowieku" - mówil o swojej pasji w "Filmie" w 1974 roku. Źródło: Agencja FORUM Autor: Darek Golik udostępnij

Nikt nie miał pojęcia, jak wiele wysiłku kosztowało Daniela Olbrychskiego granie w "Potopie" u boku Małgorzaty Braunek, gdy ich bohaterowie - Kmicic i Oleńka - mieli się do siebie fizycznie zbliżyć... Dopiero wiele lat później aktor wyznał, że nie jest zadowolony z tego, jak wypadł w łóżku z aktorką, do której wzdychali wszyscy Polacy.



Reklama

- Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie nadawałem się na amanta, bo przed kamerą po prostu nie potrafię udawać miłości. Jak przychodzi co do czego i muszę udawać kochanka, to się wstydzę, bo partnerka nie jest moją partnerką prywatnie, a jeśli nawet by była, to tym bardziej bym się wstydził - stwierdził w wywiadzie dla "Przekroju".

Zdjęcie Daniel Olbrychski w scenie z "Panien z Wilka" / materiały prasowe

Scena z Małgorzatą Braunek to jedna z "delikatniejszych" scen miłosnych w dorobku artysty. Ku jego niezadowoleniu, ma ich na koncie całkiem sporo. W pamięci widzów na zawsze zostanie choćby ta z Kaliną Jędrusik z "Ziemi Obiecanej". Igraszki miłosne granych przez nich bohaterów w pociągu, czy seks oralny w karocy wywołały przed laty niemały skandal obyczajowy. Zdaniem Daniela Olbrychskiego to jednak inna filmowa scena miłosna była o wiele bardziej... śmiała. O którą chodzi?

Daniel Olbrychski opowiedział o scenach łóżkowych

Niedawno w programie Andrzeja Sołtysika, popularny aktor został zapytany o najbardziej odważną scenę łóżkową, w której przyszło wziąć mu udział. W odpowiedzi na pytanie dziennikarza, gwiazdor powrócił pamięcią do planu filmu "Blaszany bębenek", ekranizacji głośnej powieści Guntera Grassa o tym samym tytule. W filmie wcielił się w Jana Brońskiego, kochanka Agnes (w tej roli Angela Winkler). Tak tamtą scenę wspominał ostatnio:

- W "Blaszanym bębenku". Ja ją wymyśliłem. Powiedziałem: Zróbmy cały erotyzm polegający na szybkości rozbierania się. Angela - wielka niemiecka aktorka - wbiega i mówi "Schnell, schnell - szybko, szybko" i zaczyna się już rozbierać.

- (...) zrobiliśmy dwa duble tylko, ekipa była bardzo nieliczna i na palcach wyszła z tego pokoiku hotelowego. To był taki pensjonacik w Gdańsku. A ona goła leży na mnie. Tu oboje poczuliśmy, że już nie ma żartów - jesteśmy sami, jesteśmy goli - opowiadał aktor.

- I ja do niej po angielsku, bo po niemiecku nie umiem, powiedziałem: Angela, za trzy kwadranse mam samolot do Warszawy. Ona leżąc na mnie, powiedziała "Ich ferstein - rozumiem". I zsunęła się ze mnie. I tak siedzieliśmy po dwóch stronach łóżka i bardzo zawstydzeni zaczęliśmy dość powoli się ubierać. I na samolot zdążyłem - zakończył.

Pamiętacie tę scenę?

Zdjęcie Daniel Olbrychski / Andras Szilagyi / MWMedia

Zobacz również:

Jak dobrze znasz trylogię "Jak rozpętałem drugą wojnę światową"? [QUIZ]

Sebastian Fabijański będzie się bił. Aktor zawodnikiem Fame MMA

Zofia Kucówna kochała się na zabój w Zbyszku Cybulskim. Dlaczego dostała kosza?