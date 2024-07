Daniel Olbrychski na Dwóch Brzegach

Daniel Olbrychski będzie w tym roku gościem festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi. Przy okazji retrospektywy filmów Josepha Loseya zostanie pokazany obraz "Pstrąg", w którym polski aktor wystąpił u boku Isabelle Huppert . Aktor podzieli się swoimi doświadczeniami ze współpracy z reżyserem.

Ponadto goście będą mogli zapoznać się z takimi tytułami Loseya jak: "Służący", "Wypadek" i "Posłaniec". Każdy z tych filmów analizuje politykę klasową w Anglii, podejmuje tematy społeczno-psychologiczne w sposób demaskatorski w treści i mistrzowski w inscenizacji.

Reklama

Zdjęcie Plebiscyt Diamentowe Lwiątka / materiały prasowe

Dwa Brzegi 2024: Retrospektywa filmów Josepha Loseya

Joseph Losey (1909-1984) jest bohaterem retrospektywy reżyserskiej na 18. edycji BNP Paribas Dwa Brzegi. Podczas festiwalu pokazane zostaną trzy filmy Loseya oparte na scenariuszach Harolda Pintera: "Służący", "Wypadek" i "Posłaniec" oraz "Pstrąg".

Karierę zawodową Losey rozpoczął w Stanach Zjednoczonych, później przeniósł się do Europy. Na początku działalności twórczej był dziennikarzem i reżyserem teatralnym. Debiutował w filmie fabularnym w 1948 roku "Chłopcem o zielonych włosach", alegorią przeciwko wojnom. W 1951 został oskarżony przez Komisję do Badania Działalności Antyamerykańskiej o komunizm i wówczas wyemigrował do Europy. Początkowo, pod pseudonimem, pracował we Włoszech i Francji, by w końcu na stałe osiąść w Wielkiej Brytanii. Kluczowe dla twórczości filmowej Loseya było spotkanie z późniejszym laureatem literackiej nagrody Nobla - Haroldem Pinterem.

Podczas Dwóch Brzegów pokazane zostaną filmy: "Służący", "Wypadek" i "Posłaniec" oraz "Pstrąg". "Służący" zdobył trzy nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA). "Wypadek" wygrał Grand Prix Jury na MFF w Cannes w 1967 roku. "Posłaniec" zdobył Złotą Palmę w Cannes w 1971 roku oraz cztery nagrody BAFTA.

Jednym z ostatnich filmów Loseya był zrealizowany we Francji "Pstrąg", gdzie fabuła opowiada o dziewczynie z podgórskiej wioski, żyjącej z hodowli ryb, która dostaje się w wir życia wielkomiejskiego. To dramat, oparty na powieści Rogera Vaillanda, z udziałem Isabelle Huppert i Daniela Olbrychskiego. Aktor będzie gościem Dwóch Brzegów i opowie o współpracy oraz stylu Loseya.



"W swoich filmach Losey ukazywał bezwzględność w stosunkach międzyludzkich i mechanizmach społecznych, szczególnie podziałach klasowych, zmuszających jednostkę do uległości. Jego dzieła opowiadały przede wszystkim o skomplikowanych, prowadzących do destrukcji relacjach między ludźmi. W jego opinii kino ma ilustrować naszą egzystencję, powinno niepokoić i prowokować widzów do myślenia, ale nie dawać odpowiedzi" - pisze Marcin Radomski , rzecznik prasowy festiwalu.

18. edycja Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 27 lipca - 4 sierpnia 2024 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Pełny, szczegółowy program pojawi się na stronie festiwalu w poniedziałek, 15 lipca.