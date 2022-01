Pięciokrotny odtwórca roli Jamesa Bonda wziął udział w wideorozmowie z Javierem Bardemem w ramach serii "Aktorzy o aktorach", realizowanej przez serwis "Variety". Daniel Craig nie był świadom, że podczas nagrania miał krwawiącą ranę na czole.



Daniel Craig i Javier Bardem tylko na ekranie są przeciwnikami. Prywatnie niemało ich łączy. W 2012 roku pracowali razem przy "Skyfall" . Hiszpan w tej odsłonie przygód Bonda kreował czarny charakter. Obu gwiazdorów łączy też to, że mają urodziny w zbliżonym czasie. Javier urodził się 1 marca, a Daniel 2 marca. Na planie "Skyfall" świętowali razem. Bardem wyszedł wtedy z tortu, wystylizowany na dziewczynę Bonda i zaśpiewał koledze "Happy Birthday" głosem Marylin Monroe.



Zakrwawiony Daniel Craig

"Pozwól, że zapytam cię, przyjacielu, w ramach ostatniego pytania: Co ci się tu stało?" - powiedział Bardem pod koniec ich rozmowy pod egidą "Variety", pokazując na czoło Craiga.

Daniel Craig był nieco zdziwiony. Musiał wyjść z kadru, by zobaczyć się w lustrze.

"Wiesz co to było? Chryste! Przysłali mi tę cudowną lampę do nagrania, którą ustawiłem przy iPadzie. Spadła mi na głowę tuż przed rozpoczęciem wywiadu" - wyznał aktor.

Kiedy Bardem wybuchł śmiechem, Craig dodał: "Nic dziwnego, że za każdym razem, gdy kręcę film, doznaję kontuzji!".

Podczas 15-letniej przygody z serią o agencie 007 Craig dał się poznać jako aktor podatny na kontuzje. Gdy kręcił "Quantum of Solace", uszkodził prawe ramię. W "Skyfall" naderwał mięśnie w obu łydkach. Natomiast pracując przy "Spectre" doznał urazu kolana.

