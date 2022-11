Daniel Craig: Uktywał VHS-y przed widzami

Daniel Craig nie raz udowodnił, że ma ogromny dystans do siebie, którym zaskarbił sobie sympatię milionów widzów. Jednak jeśli chodzi o pracę, zdaje się być swoim najsurowszym krytykiem, który ponad wszystko szanuje czas widza. Przy okazji niedawnej premiery drugiej części filmu "Na noże", aktor wyznał, że w przeszłości miał dość niecodzienny nawyk. Gdy tylko był niezadowolony z filmu ze swoim udziałem, dokładał wszelkich starań, aby dosłownie, ukryć przed widzami efekty swojej pracy w dość desperacki sposób.

"Wystąpiłem w kilku produkcjach, jeszcze w czasach, gdy wypożyczalnie wideo prężnie funkcjonowały. Jeśli nie oceniałem filmu zbyt wysoko, chodziłem do wypożyczalni, chwytałem kopię filmu i wrzucałem pod ladę" - wyznał w rozmowie z Yahoo gwiazdor.

Reklama

Choć zdawał sobie sprawę, że nie była to najlepsza metoda i tak dostrzegał sens swoich desperackich działań.

"Wiem, że nie robiło to wielkiej różnicy, ale myślałem wtedy, że będzie dobrze, jeśli choć jedna osoba nie zobaczy tego filmu" - dodał, nie zdradzając przy tym, które taśmy VHS spotkał taki los.

Daniel Craig: "Glass Onion" wyeksponowały z dumą

Pewne natomiast jest to, że gdyby najnowsza produkcja z jego udziałem - "Glass Onion: Film z serii Na noże" , powstała w tamtych czasach, kasetę z tym tytułem Craig wyeksponowałby z dumą. Omawiając ten tytuł w programie "The Late Show with Stephen Colbert", podkreślił, że dzieło Riana Johnsona należy obejrzeć dwa razy i to bardzo uważnie. Stwierdził, że pierwszy seans kładzie fundament, dla drugiego podejścia, które pozwala wyłapać wszystkie detale,z których reżyser utkał tę opowieść.



Zobacz też:

Joanna Szczerbic: Polska seksbomba nagle zniknęła z ekranów! Co się z nią stało?

Tydzień pełen nowości! Netflix i HBO Max szykują niespodzianki!