Daniel Craig: To dlatego zrezygnował z roli Jamesa Bonda!

Daniel Craig: Grał Jamesa Bonda przez 15 lat

Daniel Craig miał 53 lata, kiedy rolą w filmie "Nie czas umierać" pożegnał się z rolą Jamesa Bonda. W agenta 007 Daniel Craig wcielał się przez 15 lat . Gwiazdor przyznał niedawno w rozmowie z gazetą "Los Angeles Times", że wycofanie się z serii było konieczne.

"To było ważne, a nawet konieczne zarówno dla całej serii, jak i dla mnie, dla mojej własnej kariery aktorskiej" - powiedział Craig.

"Teraz wszystko może się zacząć od nowa. A ja muszę zrobić sobie 'reset'. Zabiliśmy Bonda, a teraz znajdźmy nowego i zacznijmy nową historię" - dodał.



"Drugi powód był taki, żebym to ja mógł iść dalej" - stwierdził gwiazdor "Na noże" i czekającego na premierę "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" .

"Nie chcę już wracać do tego, co było. Jako aktor jestem bardzo szczęśliwy, że dotarłem do takiego etapu w mojej karierze, że mogę teraz... wybierać, grymasić" - dodał.



Daniel Craig po raz pierwszy pojawił się na dużym ekranie jako James Bond w 2006 roku w filmie "Casino Royale" , uznawanym do tej pory za najlepszy z tej serii. Trzy kolejne filmy z cyklu z jego udziałem - "007 Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) i "Spectre" (2015) - wyraźnie odróżniają się od wcześniejszych części i stylistyki, do której przyzwyczajeni byli widzowie, pokazując Bonda z jego wadami, ale też ludzkim obliczem. Po raz ostatni w roli agenta 007 zobaczyliśmy go w 2021 roku w filmie "Nie czas umierać" .



"Glass Onion: Film z serii 'Na noże'": Od 23 grudnia na platformie Netflix

W filmie " Glass Onion " grany ponownie przez Daniela Craiga detektyw Benoit Blanc będzie rozwiązywał kolejną zagadkę w stylu znanym z powieści Agathy Christie. Tym razem Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych.

U boku Daniela Craiga w filmie pojawią się: Dave Bautista , Edward Norton , Ethan Hawke , Janelle Monáe , Kathryn Hahn , Leslie Odom Jr ., Kate Hudson , Madelyn Cline i Jessica Henwick.

Światowa premiera filmu "Glass Onion" , drugiej części przebojowej produkcji "Na noże" , zaplanowana została na 23 grudnia na platformie streamingowej Netflix. Miesiąc wcześniej, przez tydzień, film będzie pokazywany w wybranych kinach w USA i dziewięciu innych krajach, ale niestety nie w Polsce.