Adam Wingard siedem lat po nakręceniu "Gościa" zrealizował film "Godzilla vs. Kong" . Ta nakręcona w 2021 roku produkcja pomogła przekonać widzów do tego, że po szczycie pandemii COVID-19 warto wracać do kin. Ostatecznie w kinach na całym świecie zarobiła 468 milionów dolarów, co robi szczególne wrażenie, jeśli wziąć pod uwagę, że trafiła jednocześnie na platformę streamingową HBO Max. Sukces tego filmu sprawił, że Wingard był naturalnym kandydatem do stworzenia kontynuacji.

Zdjęcia do drugiej części hitu mają rozpocząć się w Australii jeszcze tego lata. Szczegóły fabuły filmu są owiane tajemnicą, jednak nikogo nie zaskoczy, jeśli - zgodnie z tytułem - na ekranie zobaczymy kolejne epickie starcie Godzilli i Konga. Nie wiadomo, w jaką postać wcieli się Dan Stevens . Poprzednia współpraca tego aktora z Wingardem zakończyła się jednym z najlepiej ocenianych filmów w karierze obydwu artystów.



"Gość" zadebiutował na festiwalu filmowym w Sundance i zachwycił nie tylko odważną reżyserią, ale też rolą Stevensa. Aktor wcielił się w postać psychopaty, co było całkowitą zmianą jego wizerunku po występie w popularnym serialu "Downton Abbey".

Dana Stevensa można oglądać aktualnie w serialu "Gaslit" wyprodukowanym przez telewizyjną stację Starz. Aktor wciela się w nim w rolę Johna Deana, pracującego dla Białego Domu doradcy blisko związanego z prezydentem Richardem Nixonem. Serial poświęcony jest aferze Watergate i roli, jaką odegrała w niej Martha Mitchell. W tę postać wcieliła się Julia Roberts .

