Dakota Johnson przygotowuje debiut reżyserski. W obsadzie popularna wokalistka
Popularna aktorka Dakota Johnson rozpoczyna nowy etap kariery. Przygotowuje debiut reżyserski, w którym poruszy temat dorastania osób w spektrum autyzmu. W obsadzie znalazła się m.in. brytyjska gwiazda muzyki - Charli XCX.
Dakota Johnson stanie za kamerą! Aktorka znana z filmów "Materialiści" i "Skomplikowani" przygotowuje swój debiut reżyserski. Film "A Tree Is Blue" będzie opowieścią coming-of-age. Główna bohaterka, dziewczyna w spektrum autyzmu, wyzwala się spod opiekuńczej rodziny, aby przeżyć niezapomnianą wakacyjną przygodę. Zdjęcia rozpoczną się wkrótce w Los Angeles.
Jak podaje portal World Of Reel, w obsadzie "A Tree Is Blue" znajdzie się popularna brytyjska wokalistka Charli XCX. Towarzyszyć jej będą Jessica Alba oraz Vanessa Burghardt, która odpowiada również za scenariusz filmu.
To kolejny projekt filmowy w dorobku Charli XCX. W zeszłym roku artystka spędziła sierpień w Polsce, pracując nad filmem "Erupcja", który opowiada historię dwóch młodych kobiet. Jedną z nich zagrała sama Charli XCX, a drugą Lena Góra. Akcja filmu toczy się w Warszawie. Scenariusz powstał we współpracy Charli XCX z Jeremy O. Harrisem, który również występuje w filmie. W obsadzie pojawi się także młody aktor Will Madden, a reżyserię powierzono Pete’owi Ohsowi. Film zostanie pokazany podczas American Film Festival we Wrocławiu.
Ostatnio Charli XCX mogliśmy oglądać w serialu "Nadrabiaj miną". Artystka ogłosiła już kolejne projekty filmowe, nad którymi pracuje, w tym: "The Moment", "Faces of Death", "I Want Your Sex" oraz "The Gallerist".
