​Dakota Johnson: Alfred Hitchcock zrujnował karierę mojej babci

Blisko 92-letnia dziś Tippi Hedren jest mamą Melanie Griffith . Sławę przyniosła jej rola Melanie Daniels w słynnym dreszczowcu Alfreda Hitchcocka "Ptaki" z 1963 roku. Rok później zagrała w thrillerze psychologicznym "Marnie" tego reżysera.



Reklama

Do obu tych kreacji odniosła się teraz Dakota Johnson w podcaście magazynu "The Hollywood Reporter". Stwierdziła, że nie przyniosły one jej babci szczęścia, a wręcz zaszkodziły jej w karierze.



"Alfred Hitchcock zrujnował jej karierę, bo nie chciała z nim sypiać. Terroryzował ją i nigdy nie został pociągnięty za to do odpowiedzialności! To niedopuszczalne, że ludzie, którzy mają władzę, wykorzystują ją wobec kogoś o słabszej pozycji, bez względu na branżę!" - powiedziała Johnson.



Tippi Hedren: Nie tylko "Ptaki" 1 / 8 Alfred Hitchcock po raz pierwszy zobaczył nieznaną szerzej modelkę Natalie "Tippi" Hedren w telewizyjnej reklamie w 1961 roku. Po wstępnych rozmowach zaproponowano jej siedmioletni kontrakt i gażę w wysokości 500 dolarów tygodniowo. Hedren podpisała dokumenty przekonana, że chodzi o telewizyjny cykl "Alfred Hitchcock przedstawia". Źródło: Getty Images Autor: Universal Pictures/Sunset Boulevard/Corbis udostępnij

Zapytana, czy Tippi Hedren przestrzega ją teraz przed robieniem kariery w Hollywood, Dakota Johnson stwierdziła, że babcia ją do tego... zachęca. A przy tym jest dla niej wzorem do naśladowania, jako osoba, która "zawsze była naprawdę szczera i stanowcza w walce o siebie".

Nathalie Kay Hedren, bo tak naprawdę nazywa się babcia Dakoty Johnson, zaczynała karierę jako modelka. Pojawiła się na okładkach magazynów "Life", "The Saturday Evening Post", "McCall's" i "Glamour". Przydomek "Tippi" nadał jej ojciec. Została aktorką dzięki Hitchcockowi, który w 1961 roku wypatrzył ją w reklamie telewizyjnej napoju dietetycznego Sego. Za rolę w "Ptakach" otrzymała Złoty Glob. Wystąpiła później w ponad 80 filmach i programach telewizyjnych, między innymi w ostatnim autorskim obrazie Charliego Chaplina "Hrabina z Hongkongu".

Tippi Hedren: W pułapce "Ptaków" 1 / 9 W annałach światowego kina jej nazwisko złączone jest nierozerwalnie z Alfredem Hitchcockiem i jednym z jego najsłynniejszych filmów "Ptaki". Obchodząca własnie 85. urodziny Tippi Hedren przysłużyła się Hollywood w jeszcze jeden sposób - jej córka również poszła w ślady mamy, odnosząc jeszcze większy sukces... - fot. Everett Collection Źródło: East News udostępnij

O skandalicznych zachowaniach Hitchcocka wspominała sama Hedren w autobiograficznej książce "Tippi: A Memoir". Wyznała w niej, że reżyser miał obsesję na jej punkcie. Gdy odmówiła mu seksu, a do tego po zagraniu w "Marnie" chciała zerwać podpisany wcześniej kilkuletni kontrakt, słynny filmowiec miał jej powiedzieć: "Nie możesz. Masz na utrzymaniu córkę, a twoi rodzice się starzeją". Musiała więc wypełnić kontrakt. Hitchcock zgodnie z umową płacił jej pensję, ale w swoich filmach już jej nie obsadzał.

Czytaj więcej:

Kami Durczok nie żyje. Gdzie i kiedy pogrzeb?

"Hańba", "Koszmar", "Podłość"! Profanacja rodzinnego grobu Stuhrów

Damięcki stracił pracę przez Kurdej-Szatan? "Obrzydliwe kłamstwo"!