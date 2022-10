"Po dramatycznej ucieczce z trawionego wojną Sudanu Południowego para młodych uchodźców próbuje zacząć życie od nowa w małym angielskim miasteczku, pod którego spokojną powłoką kryje się jednak niewypowiedziane zło" - brzmi opis fabuły oryginalnej produkcji Netfliksa "Czyj to dom", który zadebiutował w ofercie platformy w 2020 roku, szybko zyskując status jednego z najlepszych horrorów ostatnich lat.

Film był objawieniem sezonu, zdobywając prestiżową nagrodę BATFA za najlepszy debiut. Dzieło Weekesa docenili także krytycy - w serwisie Rotten Tomatoes obraz figuruje jako najlepiej oceniana produkcja ostatnich lat z rzadko notowanym wynikiem 100% pozytywnych recenzji!

W głównych rolach oglądamy: urodzoną w Nigerii brytyjską aktorkę Wunmi Mosaku i mającego nigeryjskie korzenie Sope Dirisu, którym partneruje Matt Smith.

Okazuje się, że w subskrybenci Netfliksa w Wielkiej Brytanii mają jeszcze tylko kilka dni, by zapoznać się z dziełem Weekesa - 30 października 2022 wygasa bowiem jego licencja na obecność w platformie i od tego momentu "Czyj to dom" zniknie z oferty Netfliksa na tym terytorium i trafi na platformę BBC iPlayer (będzie też miał telewizyjną premierę na kanale BBC Two).

Polscy widzowie, którzy dotychczas nie mieli okazji zapoznać się z filmem, nie muszą się spieszyć - poza Wielka Brytanią Netflix zachował prawa do "Czyj to dom" przez kolejne 20 lat.

