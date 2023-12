W ostatnich miesiącach Marvel nie może poszczycić się najlepszą passą. Niezbyt pochlebne opinie o "Ant-Manie: Kwantomania" i "Marvels" kładą się cieniem na dotychczasowy dorobek studia. W związku z tym dało się usłyszeć głosy, mówiące o powrocie starych i lubianych postaci, a konkretnie pierwszego składu Avengersów.

Oczywiście na pierwszym planie postawiono Roberta Downeya Jr. , który wcielał się w rolę Iron Mana. Niestety, tę postać pożegnaliśmy w filmie "Avengers: Koniec gry" , gdy poświęcił się w celu odwrócenia działań Thanosa, dzięki czemu została uratowana połowa istnień wszechświata.

Czy Iron Man powróci do Marvela?

O ewentualnym powrocie Downeya Jr. wypowiedział się Kevin Feige, prezes Marvela, całkowicie zaprzeczając wszelkim spekulacjom. "Zachowamy ten moment [poświęcenia Irona Mana - przyp. red.] i nie będziemy go więcej dotykać" - skomentował Feige. "Wszyscy pracowaliśmy bardzo ciężko przez wiele lat, aby to osiągnąć i nigdy nie chcielibyśmy w żaden magiczny sposób tego cofnąć".

Podobnie wypowiedział się jeden z reżyserów "Avengers: Koniec gry", Joe Russo, mówiąc, że wszyscy ostatecznie pożegnali już tę postać.

"Ostatniego dnia zdjęć pożegnaliśmy się już ze łzami w oczach. Wszyscy emocjonalnie poszli do przodu. Obiecaliśmy mu [Robert Downey Jr. - przyp. red.], że to ostatni raz, kiedy go do tego zmusiliśmy".

Co dalej z Multiwersum Marvela?

Jednak fakt, że Downey Jr. nie pojawi się ponownie w roli superbohatera w zbroi, nie znaczy, że nie zobaczymy już Iron Mana. Biorąc pod uwagę kierunek, w jakim zmierza aktualnie Marvel, możliwe jest, że na ekranie zobaczymy inne warianty tej postaci z równoległych wszechświatów.

Nie wiadomo też, czy Scarlett Johansson jako Czarna Wdowa i Chris Evans jako Kapitan Ameryka równie zdecydowanie odmawiają powrotu do Uniwersum Marvela. Pewne jest jednak, że prezes Feige będzie musiał niebawem podjąć stanowcze kroki, by ratować z Uniwersum to, co zostało.