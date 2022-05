Czy dzieci Toma Cruise'a też są w sekcie? Tak dziś wyglądają!

Tom Cruise i Nicole Kidman: Para, o której Hollywood nigdy nie zapomni

Tom i Nicole pobrali się pod koniec 1990 roku. W czasie trwania małżeństwa adoptowali dwoje dzieci: Isabellę "Bellę" Jane i syna Connora. Nicole Kidman przyznała później, w wywiadzie dla "Vanity Fair", że zdecydowała się na adopcję między innymi ze względu na to, że dwukrotnie poroniła.

Najgorętsza para Hollywood rozwiodła się w 2001 roku. Podobno jednym z powodów rozstania, było rosnące zainteresowania Cruise'a scjentologią. Kidman, deklarująca katolicyzm, nie chciała by jej dzieci zostały wychowane w duchu kościoła scjentologicznego.

Po rozwodzie dziećmi zajął się Tom. Aktor uniemożliwiał byłej żonie kontakt z pociechami. Poskutkowało to drastycznym pogorszeniem ich relacji z matką. Doszło nawet do tego, że Nicole Kidman nie została zaproszona na ślub własnej córki w 2015 roku.

Nie wiadomo, jak obecnie wyglądają relacje aktorki z dziećmi.

Bella Cruise - poszła w ślady ojca scjentologa

Bella Jane Kidman Cruise urodziła się w 1992 roku. Niezwykle rzadko dzieli się informacjami o swoim życiu prywatnym. Chociaż mało kiedy, mamy okazję zobaczyć jej własne fotografie, to jako artystka z prawdziwego zdarzenia, córka Cruise'a chętnie prezentuje swe prace w Internecie.

Bella stara się prowadzić spokojne życie. Nie lubi być w centrum uwagi mediów, rzadko pokazuje zdjęcia swojej twarzy w mediach społecznościowych. Co ważne, Cruise i Kidman szanują prywatność swoich dzieci.

Bella Cruise poszła w ślady ojca i jest aktywną działaczką kościoła scjentologicznego. W wieku 15 lat na krótki czas się zbuntowała, ale wkrótce z pomocą taty wróciła do zgromadzenia. Obecnie głosi świadectwo o tym, jak scjentologia pomogła jej odnaleźć "nowy sens życia".

W lutym Bella 2018 roku założyła własną markę odzieżową o nazwie BKC (Bella Kidman Cruise). Na swoim Instagramie chętnie publikuje swoje projekty i dzieła artystyczne.

Connor Cruise - ceni sobie prywatność

Connor Cruise jest zapalonym wędkarzem i również scjentologiem. Na przestrzeni lat przeszedł ogromną metamorfozę. Z nieśmiałego i wycofanego chłopca z nadwagą, który podkochiwał się w Miley Cyrus, stał się szalejącym na imprezach didżejem, myślącym poważnie o karierze aktora. Jego styl życia jednak znacznie różni się od tego prowadzonego przez rodziców.

Connor Cruise urodził się 17 stycznia 1995 roku. Podczas gdy jego rodzice przechadzali się po czerwonych dywanach, chłopiec zazwyczaj uciekał od obiektywów, chowając się za spódnicą mamy.

Dziś uznawany jest za bardzo utalentowanego didżeja, a muzyka to jego wielka pasja. Stawiał także pierwsze kroki na planach filmowych i próbował swoich sił w aktorstwie. Pojawił się w dwóch produkcjach. W 2008 roku wystąpił w filmie " Siedem dusz ”, miał wtedy 13 lat! Cztery lata później znalazł się w obsadzie "Czerwonego świtu”, gdzie wystąpił u boku takich gwiazd jak Chris Hemsworth czy Josh Hutcherson . Connor przyznał też, że zamierza kontynuować aktorską karierę i traktuje ją poważnie, chociaż nie zamierza porzucić grania na imprezach.

Podobnie jak siostra, Connor nie afiszuje się zbyt często w mediach. Ceni sobie spokój i prywatność. Wolny czas lubi spędzać w gronie najbliższych i oglądać mecze NBA. Utrzymuje bliską relację z siostrą, odwiedzając ją często, nawet gdy on mieszkał w Los Angeles, a ona w Wielkiej Brytanii.

Suri - rozpieszczone dziecko gwiazdorów

Suri Cruise została niegdyś okrzyknięta najbardziej rozpieszczonym sławnym dzieckiem. Jako córka znanych aktorów, nie mogła narzekać na brak pieniędzy. Co więcej, od najmłodszych lat chętnie korzystała z majątku rodziców. W dzieciństwie mogła pochwalić się ogromną garderobą, pokaźną kolekcją butów i imponującym domkiem na drzewie, którego wartość wyceniono na sto tysięcy dolarów.

Suri Cruise jest owocem małżeństwa Toma Cruise'a i Katie Holmes . Aktorska para wzięła ślub w 2006 roku. Ich głośny związek przetrwał sześć lat.

W dzieciństwie Suri znana była między innymi z niepohamowanego temperamentu, którego skutkami bywały histeryczne awantury w miejscach publicznych. Jednak jej rodzice zdawali się na nie nie reagować, twierdząc, że ich córka ma prawo do wyrażania swoich opinii w każdy możliwy sposób.

Po rozwodzie rodziców Suri Cruise postanowiła zamieszkać ze swoją matką w Nowym Jorku. Przeprowadzka miała wielki wpływ na zachowanie dziewczynki. Matka Suri dokłada wszelkich starań, by dziewczynka poznała, czym jest prawdziwe życie. Nie tylko nakazała jej podróżowanie wyłącznie komercyjnymi liniami lotniczymi, ale też zachęciła do wzięcia udziału w akcjach charytatywnych. Katie Holmes i jej córka wspierają organizacje non profit, walczące o równość społeczną. Były też wolontariuszkami w greckim obozie dla uchodźców.

Prasa donosi, że Tom Cruise po rozwodzie z Kate Holmes przestał się interesować córką, większą uwagę poświęcał scjentologii.

Suri świadoma tego, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów, powoli zaczyna stawiać pierwsze kroki w świecie show-biznesu. Mimo młodego wieku, ma już za sobą pierwszy występ aktorski i zawzięcie walczy o miejsce w celebryckim gronie.

Pojawiła się w takich produkcjach jak "The Insider", "Access Hollywood" i "Taff". Wystąpiła też w filmie dokumentalnym pod tytułem "America's Book of Secrets". Zagrała także u boku swojego ojca w filmie " Niepamięć ".

